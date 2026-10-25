Incidente sulla Fi-Pi-Li a Livorno, auto si ribalta: muore un giovane, due feriti

Cronaca Livorno
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Nella tarda mattinata di oggi all'altezza dell'Interporto

Tragedia nella tarda mattinata di oggi, domenica 25 ottobre, lungo il tratto livornese della Fi-Pi-Li dove un giovane di 27 anni ha perso la vita in un incidente e altri due sono rimasti feriti.

È successo fra gli svincoli Interporto Est e Ovest, in direzione Livorno. Da quanto appreso i tre giovani stavano viaggiando su un'auto che, per cause in corso di accertamento, si è ribaltata. Sul posto sono intervenuti i mezzi di soccorso inviati dal 118, i vigili del fuoco e la polizia stradale.

Nell'impatto il giovane di 27 anni sarebbe stato sbalzato fuori dal veicolo. Purtroppo i soccorritori non hanno potuto far niente, al loro arrivo era già deceduto. Le altre due persone, un 28enne e un 29enne, sono stati soccorsi e portati dalle ambulanze intervenute in pronto soccorso a Livorno in codice giallo. In corso di accertamento la dinamica dell'incidente: secondo una prima ricostruzione sembra che non siano rimasti coinvolti altri mezzi.

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