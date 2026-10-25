Lavori terza corsia A1 tra Firenze sud e Incisa, aperto il primo tratto della nuova carreggiata

Sono terminate in anticipo, rispetto a quanto previsto inizialmente, le operazioni di messa in esercizio del primo tratto di nuova carreggiata dell’ampliamento alla terza corsia della A1 Milano-Napoli, tra Firenze sud e Incisa Reggello. Come rende noto Autostrade l’intervento, avviato alle 22 di venerdì 23 ottobre, ha interessato oltre un chilometro di carreggiata, tra il km 307+100 e il km 308+500. Dalle 12 di oggi il traffico è tornato a scorrere regolarmente su due corsie per senso di marcia.

Con il completamento di questa fase "la nuova carreggiata sud accoglie ora i flussi diretti verso Roma, mentre il traffico verso Milano è deviato sulla carreggiata sud esistente. Questo consente di liberare il tratto corrispondente della A1 originaria e di avviare gli interventi di riqualificazione dell’attuale carreggiata nord, come previsto dal progetto di potenziamento".

Nel corso delle operazioni "il Gruppo Autostrade per l’Italia ha impegnato oltre 100 tra tecnici e maestranze, con il supporto di 50 mezzi d’opera. Le squadre hanno operato ininterrottamente dalla sera di venerdì alla mattinata di domenica, anche nelle ore notturne. La pianificazione, condivisa con gli Enti locali e basata sull’analisi dei flussi di traffico previsti nei fine settimana autunnali, ha consentito di contenere l’impatto sulla viabilità e di ripristinare la piena fruibilità del tratto entro i tempi previsti. Per tutta la durata dell’intervento il Tronco di Firenze di Autostrade per l’Italia ha potenziato il monitoraggio del traffico e l’assistenza agli utenti, con squadre di pattugliamento aggiuntive, presidi operativi h24 e mezzi di soccorso meccanico dedicati".

Con la conclusione delle lavorazioni, le aree di servizio "Chianti est", in direzione Firenze/Bologna, e "Chianti ovest", in direzione Roma, tornano pienamente operative.

Lo stesso schema di cantiere, viene aggiunto da Autostrade, sarà ripetuto nel fine settimana del 6-8 novembre, per la messa in esercizio degli ulteriori 3 km di nuova carreggiata, tra il km 314+400 e il km 317+600. "Ulteriori dettagli su deviazioni, chiusure e itinerari alternativi saranno comunicati con congruo anticipo, in accordo con gli Enti locali".

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