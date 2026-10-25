Livorno, grave incidente sulla Fi-Pi-Li: auto si ribalta

Grave incidente nella tarda mattinata di oggi, domenica 25 ottobre, lungo la Fi-Pi-Li fra gli svincoli Interporto Est e Ovest, in direzione Livorno. Da quanto appreso un'auto si è ribaltata. Sul posto stanno intervenendo i mezzi inviati dal 118, i vigili del fuoco e la polizia stradale.

Le operazioni sono in corso.

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