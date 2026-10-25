Livorno, grave incidente sulla Fi-Pi-Li: auto si ribalta

Cronaca Livorno
Condividi su:
Leggi su mobile

Nella tarda mattinata di oggi all'altezza dell'interporto

Grave incidente nella tarda mattinata di oggi, domenica 25 ottobre, lungo la Fi-Pi-Li fra gli svincoli Interporto Est e Ovest, in direzione Livorno. Da quanto appreso un'auto si è ribaltata. Sul posto stanno intervenendo i mezzi inviati dal 118, i vigili del fuoco e la polizia stradale.

Le operazioni sono in corso.

NOTIZIA IN AGGIORNAMENTO

Notizie correlate

Livorno
Cronaca
22 Ottobre 2026

Attivisti in barca a vela bloccano l'ingresso di una nave in porto a Livorno

Alcuni attivisti a bordo di due imbarcazioni a vela hanno bloccato il canale di ingresso del porto di Livorno, impedendo alla nave portacontainer Sunaid X, battente bandiera portoghese e proveniente [...]

Campo nell'Elba
Cronaca
20 Ottobre 2026

Maltempo in Toscana, ancora forti temporali all'Elba e sull'Arcipelago

"Un'intensa e vasta linea temporalesca sta determinando precipitazioni intense accompagnate da numerose fulminazioni tra Montecristo e il basso livornese passando per la parte occidentale dell'isola d'Elba". Così in un aggiornamento [...]

Livorno
Cronaca
19 Ottobre 2026

Sporco e strumenti non sterilizzati: chiuso uno studio dentistico a Livorno

Sporcizia, rifiuti e carenze nelle procedure di sterilizzazione degli strumenti: è quanto hanno riscontrato i Carabinieri del NAS di Livorno durante un'ispezione in uno studio odontoiatrico del centro cittadino. L'attività, [...]



Tutte le notizie di Livorno

<< Indietro

torna a inizio pagina