L'Use Computer Gross cade a Roma: si chiude 86-79 con la Tiber

Poteva succedere, è successo. Si ferma sul campo della Tiber Roma la striscia di tre vittorie dell’Use Computer Gross, battuta per 86-79. Una partita strana, che i biancorossi letteralmente dominano nella prima frazione (7-22) salvo poi calare piano piano specie in difesa e subire così la lenta ma progressiva rimonta della squadra romana che non a caso vince i restanti tre parziali. Su quel campo ci può stare, nessun dramma, anche perché la squadra di coach Valentino non si arrende mai e, con un pizzico di lucidità in più nei momenti decisivi, la partita avrebbe probabilmente preso una piega diversa. Alla voce cose positive nessun dubbio sul fatto che al primo posto ci sia la prestazione di Saccaggi. In attesa che trovi la condizione migliore, l’esterno ex Cecina fa vedere quello di cui è capace.

Si fa una gran fatica a trovare la via del canestro fino a che Korsunov non la sblocca da sotto dando coraggio anche a Tosti che ne mette due: 0-6 ed immediato minuto di coach Proietti. Dopo lo stop il solito Tosti va in lunetta infilandone uno (0-7) e, visto che la Tiber non segna, lo fa Korsunov dall’arco: 0-10. Dopo 4 minuti ecco il primo canestro romano con Algeri che, però, non interrompe il Tosti show che segna l’ottavo personale per il 2-13. Si iscrive a referto anche Cipriani da tre (2-16) mentre i romani non segnano nemmeno dalla lunetta. C’è anche Saccaggi a dare il via alle rotazioni biancorosse e la sostanza non cambia con la Computer Gross padrona del campo e Saltykov che schiaccia in transizione il 6-20. La virata di Regini suggella il 7-22 di un primo parziale perfetto. La tripla di Saccaggi, che bel vedere, vale il 10-25, preludio al momento in cui la squadra di casa prova ad entrare in partita, cosa che coach Valentino intuisce subito fermando il gioco. Due liberi e siamo a più 9 (16-25) con la pronta risposta dalla lunga di Cipriani. Ma ora è una Tiber diversa che inizia a vedere gli avversari e soprattutto ci crede dopo l’avvio choc. Il tenutissimo Piazza trova la prima tripla e Tiber continua a rosicchiare (25-31) fino a che la bomba di tabella di Algeri allo scadere del 24 riapre ufficialmente i giochi: 33-34. Boccata d’ossigeno con Soviero e Regini manda le squadre al riposo col libero del 37-39. Due dati preoccupano: i 30 punti subiti nella seconda frazione, decisamente troppi ed i 21 liberi dei romani contro gli 11 biancorossi, anche questi troppi. Il sorpasso arriva con una tripla alla ripresa del gioco ma l’Use ha la guardia alta e replica 2-11: 42-50.

Piazza suggella il contro-break di 7-0 e coach Valentino chiama minuto perché risiamo punto e a capo: 49-50. Saccaggi commette terzo e quarto fallo in pochi secondi (almeno dubbio il secondo dei due), preludio al nuovo sorpasso romano: 52-50. E’ il primo, vero momento difficile per l’Use con due palle perse in attacco ed il 56-50 romano. L’assist perla di Soviero per Saltykov vale oro ma ora la Tiber segna in ogni modo ed al 30’ siamo 64-58 con 26 punti subiti nel parziale e 19 palle perse totali. Piazza è ormai acceso, sua la tripla del 66-58. La Computer Gross traballa vistosamente fino al 70-60 su ennesima palla persa e minuto empolese. Saltykov mette una tripla dall’angolo, Tosti due liberi ed un canestro da sotto. Si torna a sperare sul 70-67. Saccaggi e Piazza giocano a chi mette la tripla più bella. Prima di finire la partita per falli, Saccaggi regala dall’arco l’ultima perla per l’82-79. La partita la decidono gli episodi: una sanguinosa palla persa biancorossa, un attacco sbagliato ed una penetrazione di Gentile per l’84-79 a 23 secondi dalla sirena. Coach Valentino chiama minuto ma il ferro sputa la tripla dell’ultima speranza di Cipriani. Vince la Tiber 86-79.

86-79

CONFARTIGIANATO TIBER ROMA

Becchetti 2, Algeri 12, Prosperi ne, Lentini ne, Piazza 29, Ridolfi 13, Gentile 3, Fantauzzi 14, Romanelli 2, Lelli ne, Cecchini 7, Ferrara 4. All. Proietti (ass. Cilli)

USE COMPUTER GROSS

Chelini ne, Baldacci, Korsunov 6, Fredianelli ne, Cipriani 6, Saccaggi 12, Scali, Marini, Saltykov 13, Tosti 23, Soviero 16, Regini 3. All. Valentino (ass. Vercesi/Cappa)

Arbitri: Dinoi di Roma e Rizzuto di Latina

Parziali: 7-22, 37-39 (30-17), 63-58 (26-19), 86-79 (23-21)

Fonte: Use/Use Rosa - Ufficio stampa

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