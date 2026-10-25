Matteo Salvini confermato segretario Lega. Crippa: "Ottima notizia"

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Matteo Salvini

Il commissario regionale: "Concentriamo le forze sulle prossime elezioni. Dimentichiamoci definitivamente, specie nella nostra Regione, della nefasta meteora rappresentata dal viareggino con greca e stellette"

Matteo Salvini è stato confermato segretario della Lega, per la quarta volta, e resterà in carica fino al 2030. È il risultato del voto del congresso straordinario del partito, in corso a Milano, che si è espresso a scrutinio segreto.

Crippa, commissario Lega Toscana: "Ottima notizia"

"A nome del sottoscritto, dei nostri delegati al Congresso, dei militanti e sostenitori toscani, molti di loro, che ringrazio, presenti a Milano, desidero esprimere le mie più vive congratulazioni a Matteo Salvini che, meritatamente, è stato riconfermato Segretario del partito" dichiara in una nota il deputato Andrea Crippa, commissario regionale Lega Toscana. "D'ora in poi, dunque, lasciamoci alle spalle le deleterie e poco costruttive polemiche interne, finite sui giornali e concentriamo le forze, pure in Toscana, in vista delle elezioni politiche e amministrative del 2027. Dimentichiamoci definitivamente, specie nella nostra Regione, della nefasta meteora, in casa Lega, rappresentata dal viareggino con greca e stellette e lavoriamo pancia a terra, confrontandoci con i cittadini, così com'è, da sempre, nel Dna leghista. Stop alle chiacchiere: mettiamoci all'opera con determinazione sui territori, perché è quello che noi, in ogni parte d'Italia, sappiamo fare meglio di altri".

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