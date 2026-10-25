"Non hanno un dubbio", Luca Bizzarri apre la stagione del Teatro del Popolo

Previsto fuori abbonamento, “Non hanno un dubbio” apre, di fatto, la lunga stagione del Teatro del Popolo di Castelfiorentino. L’appuntamento con l’attore genovese, conosciuto e molto apprezzato per la sua intensa attività in teatro e in televisione, è previsto per mercoledì 28 ottobre alle ore 21,00.

Il nuovo spettacolo teatrale di Luca Bizzarri è ispirato all’omonimo podcast e al libro che hanno conquistato pubblico e critica. Si tratta di un monologo ironico e pungente che porta sul palco lo sguardo lucido e dissacrante di uno degli osservatori più acuti della società contemporanea.

Partito come una satira dedicata al linguaggio della politica e alle dinamiche delle campagne elettorali, il progetto si è trasformato in un racconto più ampio del nostro tempo. Attraverso aneddoti, riflessioni e provocazioni, Luca Bizzarri analizza i paradossi della comunicazione moderna, le contraddizioni della politica, i fenomeni sociali e le abitudini che caratterizzano la vita quotidiana.

“Non hanno un dubbio” è uno spettacolo di satira contemporanea che racconta il mondo di oggi con ironia, intelligenza e spirito critico. Un appuntamento imperdibile per chi ama il teatro d’autore, la comicità intelligente e l’analisi dei fenomeni che attraversano la nostra epoca.

Lo spettacolo di Bizzarri è il preludio all’apertura della stagione di prosa del Teatro del Popolo, prevista per il 17 e il 18 novembre prossimi con Neri Marcorè, protagonista di “Gaber-Mi fa male il mondo”.

Mercoledì 28 ottobre ore 21,00

Teatro del Popolo di Castelfiorentino

NON HANNO UN DUBBIO

di e con Luca Bizzarri

PREZZI

Biglietti Platea e Palchi 6-11 del 1° e 2° ordine € 24,00 /ridotto € 22,00/ridotto soci Coop € 22,00

Biglietti rimanenti Palchi del 1° e 2°ordine e 3°ordine di Palchi € 22,00/ridotto e rid.soci Coop € 20,00

Biglietti Loggione € 10,00

Orario biglietteria:

Biglietteria Teatro del Popolo - P.zza Gramsci, 80 - Castelfiorentino - Tel.0571/633482

Martedì e giovedì ore 17 -19, sabato ore 9.30 -12.30 e 16-19

Giallo Mare Minimal Teatro - via P. Veronese,10 - Empoli - Tel 0571/81629-83758

Vendita solo su appuntamento dal lunedì al venerdì

Diritti di prevendita € 1

PREVENDITE: In biglietteria e on line dal sito della Fondazione Teatro del Popolo www.teatrocastelfiorentino.it

Info:

Teatro del Popolo - piazza Gramsci 80, 50051 Castelfiorentino (FI)

tel. 0571 633482 - info@teatrocastelfiorentino.it

Giallo Mare Minimal Teatro - tel. 0571 81629-83758 - info@giallomare.it

www.teatrocastelfiorentino.it - www.giallomare.it - www.fts.toscana.it

Fonte: Teatro del Popolo di Castelfiorentino

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