"Quelle brave ragazze": a Empoli il dibattito di genere rivolto alle nuove generazioni

Prosegue il percorso di “Donne al Centro. Eventi di ogni genere”, il ciclo di iniziative promosso dalla Commissione Pari Opportunità del Comune di Empoli, che sabato 24 ottobre ha dedicato un appuntamento speciale alle nuove generazioni, con l’obiettivo di aprire nuovi spazi di confronto sui temi della parità di genere.

L’evento, realizzato in collaborazione con Scomodo, ha rappresentato un’importante occasione di sinergia e condivisione, unendo energie e sensibilità diverse nella volontà comune di coinvolgere le nuove generazioni e favorire una partecipazione attiva al dibattito culturale e sociale.

Protagoniste dell’incontro sono state Eterobasiche e C’è Figa Podcast, due realtà capaci di affrontare con ironia, immediatezza e spirito critico temi legati agli stereotipi di genere, alle dinamiche relazionali e alle aspettative sociali che ancora oggi condizionano donne e uomini.

La scelta di coinvolgere queste realtà è nata dalla volontà della Commissione di ampliare il dibattito, raggiungendo anche le fasce più giovani della popolazione e creando occasioni di confronto attraverso linguaggi accessibili e vicini alla loro sensibilità.

Parlare di parità significa coinvolgere le nuove generazioni, ascoltarne il punto di vista e costruire insieme strumenti per leggere criticamente la realtà. I giovani sono il nostro futuro, ma sono soprattutto il presente con cui dobbiamo dialogare se vogliamo che il cambiamento sia concreto e duraturo.

L’iniziativa ha rappresentato un’occasione per riflettere su quanto sia importante promuovere una sensibilità nuova, capace di mettere in discussione pregiudizi e modelli culturali radicati. Un percorso che non riguarda soltanto le donne, ma coinvolge tutte e tutti, perché la parità di genere è una responsabilità collettiva e la costruzione di una società più equa passa dal rispetto reciproco, dalla consapevolezza e dalla libertà di ogni persona di essere sé stessa, al di là delle aspettative legate al genere.

La serata è poi proseguita con un aperitivo e un salotto musicale, con l’apertura di Ilaria e la partecipazione di Main Hān, in un momento di socialità che ha accompagnato e arricchito l’iniziativa.

Con questo appuntamento, la Commissione Pari Opportunità ha rinnovato il proprio impegno nel promuovere occasioni di sensibilizzazione e partecipazione rivolte a tutta la comunità, nella convinzione che il cambiamento culturale si costruisca insieme, dando spazio alle nuove generazioni e coinvolgendole attivamente nella società che vogliamo realizzare.

Fonte: Commissione pari opportunità del Comune di Empoli

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