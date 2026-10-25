Rapina in un supermercato di Certaldo, cassiere minacciate con una pistola

Momenti di paura nel supermercato Eurospin di Certaldo dove, nella tarda mattinata di ieri sabato 24 ottobre, si è consumata una rapina. È successo poco prima delle 13 quando, da quanto riportato dai quotidiani locali, un uomo con il volto parzialmente travisato da una bandana si è diretto verso l'area delle casse tirando fuori una piccola pistola, secondo quanto emerso rivelatasi un'arma giocattolo.

Dopo essersi fatto consegnare l'incasso l'uomo è fuggito, facendo perdere le proprie tracce. La somma del denaro portata via è ancora in corso di quantificazione. Secondo quanto riporta La Nazione un addetto alla vigilanza avrebbe provato a fermarlo, ma dopo una colluttazione il malvivente è riuscito a divincolarsi puntando la pistola anche contro di lui.

Lanciato l'allarme, sul posto sono immediatamente intervenuti i carabinieri. Presenti nel supermercato al momento della rapina anche diversi clienti, alcuni sotto shock dall'accaduto così come le cassiere coinvolte. Proseguono le indagini, anche attraverso le testimonianze di chi si trovava in quel momento nell'attività e le immagini della video sorveglianza.

Filcams Cgil: "Intensificare la sicurezza"

"Quanto accaduto ieri al negozio di Eurospin di Certaldo, una rapina in pieno giorno da parte di un malvivente che dopo aver minacciato le cassiere con una micro pistola si è fatto consegnare il denaro ed infine è scappato via facendo perdere le proprie tracce, non è che la conferma che quando si parla di sicurezza, quella negli esercizi commerciali e di vendita, è certamente quella più esposta a rischio". Così in una nota Filcams Cgil Firenze che prosegue: "È lì, in quei luoghi di lavoro che, in quanto aperti al pubblico, occorre intensificare la sicurezza che, come è noto, è unicamente prerogativa del datore di lavoro che dovrebbe mettere le proprie lavoratrici e i propri lavoratori nelle migliori condizioni per poter svolgere il loro lavoro in tutta serenità e tranquillità.

Ecco il punto: nel caso Eurospin a che punto siamo con questa tutela? Perché quanto accaduto è un fatto gravissimo, altri gravi e gravissimi fatti sono già accaduti, e noi non vogliamo che accadano più. E allora lanciamo una sfida all'azienda: si apra ad un vero confronto, qualche suggerimento abbiamo da darle, a partire dall'intensificazione degli organici, ad oggi del tutto insufficienti per coprire spazi così ampi di vendita, per arrivare ad un rafforzamento del sistema di sicurezza aziendale interno anche per via tecnologica. Ma tant'è. La verità è che il confronto con questa azienda ad oggi non c'è mai stato né su questi temi né su altro e, al contrario, sono state messe in atto solo azioni unilaterali che vanno in una direzione del tutto opposta da quella da noi indicata". Per il sindacato "è davvero arrivato il momento anche per Eurospin di cambiare strada ed è quanto pretendiamo perché le lavoratrici e i lavoratori non sono più disposti a mettere a rischio la loro integrità psico fisica per condizioni e salari da fame".

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