A San Miniato Basso incontro con Don Luigi Maria Epicoco

Venerdì 30 ottobre, alle ore 21.15, nella chiesa della Trasfigurazione a San Miniato Basso, il Servizio diocesano per l’Adorazione perpetua promuove un incontro dal titolo «Eucaristia, cuore della Chiesa» con don Luigi Maria Epicoco, teologo e scrittore.

Don Epicoco è nato a Mesagne, in Puglia, nel 1980 ed è stato ordinato presbitero il 6 gennaio 2005 per l’arcidiocesi dell’Aquila. Autore di libri e articoli di carattere teologico, filosofico e spirituale, ha visto le sue opere tradotte in numerose lingue. Insegna filosofia in diverse università ed è parroco e formatore di laici e consacrati. Nei suoi studi e nel suo ministero si occupa prevalentemente di formazione e spiritualità cristiana.

Tra i suoi volumi figura «Qualcuno a cui guardare», che papa Francesco ha scelto di donare ai membri della Curia romana in occasione degli auguri natalizi del 2019.

Nel giugno 2021 lo stesso Pontefice lo ha nominato assistente ecclesiastico del Dicastero per la Comunicazione e editorialista de L’Osservatore Romano. La sua pubblicazione più recente è «Dove finisce la paura», dedicata alla vita e alla testimonianza di san Massimiliano Maria Kolbe.

La serata offrirà l’occasione per approfondire il valore del mistero eucaristico nella vita della comunità cristiana.

Fonte: Ufficio Stampa

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