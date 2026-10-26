Accordo tra Regioni e Cassa Depositi e Prestiti, Giani: "Un aiuto alla crescita dei territori"

Cassa Depositi e Prestiti tende una mano alle Regioni, offrendo il proprio aiuto nelle sfide per la competitività e la coesione dei territori. La firma del protocollo d’intesa tra la Conferenza delle Regioni e Province autonome e l’istituto arriva al termine del secondo giorno del Festival delle Regioni in Toscana, nel corso della plenaria dei presidenti ospitata nelle stanze della Galleria dell’Accademia di Firenze, il museo che custodisce il capolavoro del David di Michelangelo.

Grazie a questo accordo le Regioni potranno contare sulle consulenza di Cassa Depositi e Prestiti e sulle sue competenze finanziarie e tecniche nell’accompagnare programmazione, realizzazione e monitoraggio degli investimenti a supporto di iniziative per il potenziamento del tessuto produttivo e nel favorire l’accesso al credito e l’internazionalizzazione di piccole e medie imprese.

“Si tratta di una sinergia importante – commenta il presidente della Toscana, Eugenio Giani – che può accelerare ed aiutare investimenti e crescita dei territori”. La collaborazione tra Regioni e Cassa non è nuova. Questa intesa la consolida ulteriormente, nel segno di un rinnovato impegno e spinta all’innovazione, senza lasciare indietro alcun territorio.

Fonte: Regione Toscana

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