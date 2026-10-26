Addio a Romano Benassai, trombettista nel suo storico alimentari di Avane

"Aveva una passione per la bottega e per le persone incredibile, ci sarebbe stato anche la notte". Ricordato come sempre sorridente a servire frutta, verdura e prodotti vari nel suo storico alimentari ad Avane, qualche cliente ha anche avuto la fortuna di sentirlo suonare la sua tromba direttamente in bottega, pronta a diventare all'occasione anche un piccolo palcoscenico. Se n'è andato ad 85 anni Romano Benassai, avanese doc, volto conosciuto e apprezzato nella frazione empolese, storico commerciante e musicista sempre pronto a regalare qualche nota tra gli scaffali del negozio.

Una vita in bottega ad Avane

Oggi, lunedì 26 ottobre, si è tenuto l'ultimo saluto nella chiesa di Avane, dopo la scomparsa a causa di una malattia. Per oltre mezzo secolo ha portato avanti l'alimentari, oggi gestito dal figlio Roberto e aperto nel dopoguerra dalla mamma. Benassai lascia la moglie Marta, i figli Roberto e Roberta, la nuora Gianna. Una lunga storia al servizio di più generazioni empolesi nella bottega, passata nelle mani di Romano dopo che la mamma decise di aprire un piccolo negozio di abbigliamento, al fianco dell'alimentari.

"Gli volevano tutti bene, non si arrabbiava mai, se qualcuno non aveva soldi gli diceva pagherai...". Testimone del lavoro e soprattutto di una lunga vita vissuta insieme, per oltre 70 anni, la moglie Marta racconta chi era Romano: "Gli volevano tutti bene". Tanto che un cliente "gli scrisse una poesia", prosegue riavvolgendo il nastro dei ricordi. Versi che ha ancora in mente: "Ho servito con impegno e passione, ho servito tante persone, ho servito anche 'brandano' e dal 15 agosto va in ferie anche Romano".

La grande passione per la musica. Mantellassi: "Mi accolse nel suo negozio suonando la tromba"

Mentre Benassai curava la bottega, affiancato poi dalla fine degli anni Ottanta dal figlio Roberto tutt'ora in attività, Marta prese le redini del negozio a fianco, una merceria. "Aveva una volontà di ferro, non gli veniva mai a noia andare a lavorare, a volte mi faceva venire anche il nervoso" racconta ridendo. Alla passione per il lavoro si è sempre affiancata quella per la musica: trombettista, da giovane ricorda la famiglia, suonava in un complesso e frequentò per un paio d'anni il Conservatorio a Firenze. "Era bravissimo" ricorda la moglie. E così il negozio si è più volte si è trasformato nel suo teatro personale: "I candidati alle ultime elezioni andavano da Romano per una suonata, perché diceva portava bene" aggiungono ancora dalla famiglia. Tutti ricordi accompagnati dal sorriso, come quelli che Romano regalava in bottega: "Era una persona allegra".

E tra chi ha potuto ascoltare le note della tromba di Romano c'è il sindaco Alessio Mantellassi. "Romano per anni ha servito la popolazione di Avane con il negozio di alimentari. Conservo questo video gelosamente di quando mi accolse nel suo negozio suonando la sua tromba" scrive in un post pubblicato sulla propria pagina social, a corredo del filmato di un piccolo concerto di Benassai. "Oggi Romano ci ha lasciato e siamo tutti molto addolorati. Un grande abbraccio alla famiglia e alla sua Avane".

Margherita Cecchin

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