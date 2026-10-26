Al Pozzale una cena con delitto di beneficenza

L'associazione ENDO-CARE – Insieme per prenderci cura della salute delle donne APS organizza sabato 28 novembre 2026, alle ore 20, una cena di beneficenza con delitto presso il Circolo Pozzale, in via Sottopoggio 23, a Pozzale Case Nuove.
La serata prevede lo spettacolo 'Viva il Cabaret – Cena con delitto', con Paola Galli, Franca Campigli, Alessandro Pucci, Giulio Grosso, Daniele Corradini, Fabrizio Renieri, Cristina Frosali e Stefania Viggiani. Voci fuori campo Denise Pileri ed Elisabetta Santini.
Il menù comprende primo, secondo con contorno, dolce, acqua e vino. Partecipa anche la Pasticceria Scarselli Ottavio di Empoli.
Le prenotazioni devono essere effettuate entro il 22 novembre 2026, contattando Maria al numero 347 4687221. L'iniziativa sostiene le attività dell’associazione a favore della salute delle donne.
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