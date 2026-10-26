Arezzo ospita il Festival della Letteratura Sportiva: tre giorni di incontri e grandi protagonisti

Da martedì 27 a giovedì 29 ottobre 2026, la città di Arezzo farà da cornice al “Festival della Letteratura Sportiva, Cultura Sportiva e Giornalismo Sportivo”, evento ideato dal giornalista e project manager Donato Alfani, nell’ambito della 15ª edizione del Festival del Calcio Italiano e dello Sport.

La manifestazione si pone l’obiettivo di riunire in un’unica grande rassegna il meglio dello sport, raccontato attraverso diversi mezzi di comunicazione, tra loro strettamente connessi. Tre giornate di celebrazione dello sport, della cultura e dell’informazione, capaci di coinvolgere i protagonisti più importanti del panorama sportivo italiano e non solo, valorizzando le storie, le esperienze e le diverse forme di comunicazione che raccontano lo sport in tutte le sue sfaccettature, tra cultura, informazione, passione e innovazione.

Nel corso della giornata di martedì 27 ottobre, si svolgerà la prima delle tre dedicate al Festival: alle ore 09:30 introduzione del Talk A “Riconoscere le fonti: il lavoro del giornalista sportivo nella fase preliminare”, che vedrà la partecipazione di Alessio D’Errico, Direttore Responsabile Pianeta Serie B dove presenterà anche il progetto Fantacalcio Serie BKT.

Dalle 10:30 spazio alla presentazione del libro “Gli sport di Greg. Quando lo sport è poesia” di Alberto Dionisi. Seguirà un’ulteriore presentazione, stavolta del libro “Fiorentina. Un secolo Viola 1926-2026”, di Giovanni Sardelli. Per celebrare il centenario del club di Firenze, interverrà Francesco Milo, curatore del volume.

L’evento riprenderà alle 16:30 con nuovi panel. A inaugurare il pomeriggio la presentazione del libro “Genitori nel pallone” di Isabella Gasperini. Dalle ore 17:00 alle ore 18:00 si proseguirà con il Talk B “Dentro il calcio: la psicologia dello sport al servizio del gioco e delle persone” dove faranno da moderatori la già citata Isabella Gasperini, accompagnata da Matteo Losito con l’intervento di Alessia Giuliani, Aldo Gambardella, Rita Bassetto, Gaia Luzzi e Lucia Battaglia, psicologi nonché Membri Federazione Italiana Psicologi dello Sport, dove approfondiranno il ruolo della psicologia nello sport, dalle dinamiche di squadra al supporto degli atleti, dalla tutela dei minori alla gestione dei conflitti nelle organizzazioni sportive.

Per il Talk C “Podcast e giornalismo. La nuova frontiera dell’informazione sportiva” delle 18:00, interverranno Michele Francalanci, Direttore Responsabile di TeleSanDomenico, Mauro Odetto e Damiano Porcu, Co-founder podcUST-Uncoventional Sport Talking, Daniele Roselli, Founder CALCIATORI BRUTTI e lo staff di CHIAMARSI BOMBER con Fabrizio Piepoli, Direttore Responsabile e Riccardo Russo Founder & Head of Media.

Per l’ultimo incontro di giornata, dalle 19:00 alle 20:00, spazio alla presentazione del libro “La finale di Sarajevo. L’incredibile viaggio dello Sloboda Tuzla nella città assediata” di Gianni Galleri.

Per il secondo appuntamento previsto per mercoledì 28 ottobre, il Talk A “Raccontare lo sport: come si struttura un articolo efficace?” delle 09:30 riproporrà la presenza dei rappresentanti di CHAMARSI BOMBER, con Fabrizio Piepoli e Stefano Ferrera, Redattore accompagnati stavolta da Duccio Mazzoni, giornalista sportivo e speaker Lady Radio Firenze, da Alessio D’Errico e dal giornalista sportivo Fausto Sarrini.

Alle 10:30 presentazione del libro, “La Nazionale Italiana. Storia degli azzurri ai Mondiali di calcio” di Niccolò Mello.

Per il Talk B “Safeguarding: proteggere i minori, costruire uno sport sicuro” delle 11:30 interverranno Vincenzo Fuoco, Esperto di Safeguarding e collaboratore per il coordinamento Lombardia del Settore Giovanile e Scolastico della FIGC, e Lucia Cherici, Avvocato e socia Associazione Italiana Avvocati Dello Sport.

Atto conclusivo della mattinata la presentazione del libro “L’ombra sul podio” di Fausto Piccinini, per le 12:30.

La kermesse riprenderà alle 16:00 con il Talk C “Donne e sport: il ruolo della giornalista tra professionalità, rappresentazione e nuove sfide” con la presenza di Ilaria Alesso, giornalista sportiva e volto di Sky Sport, Francesca Muzzi, giornalista sportiva e redattrice Corriere di Arezzo, Lucia Petraroli, giornalista sportiva e conduttrice tv e Giada Giacalone, giornalista sportiva e conduttrice di Sportitalia.

Spazio alle 17:00 per la presentazione del libro “Splendori e miserie del gioco del calcio” di Eduardo Galeano, a cura di Fabrizio Gabrielli.

Alle 18:00 si svolgerà il Talk D “Il telecronista sportivo: commentare la partita tra lucida analisi e gestione delle emozioni” nuovamente con Michele Francalanci, per poi concludere la giornata con la presentazione dello spettacolo “Lo spogliatoio: storie vincenti di chi non ce l’ha fatta” di Enzo Ferraro.

Per il terzo e ultimo appuntamento in programma giovedì 29 ottobre, la giornata partirà alle 09:30 con il Talk A “I Direttori e le storie che raccontano lo sport” e i preziosi interventi di Marco Capriotti, Direttore Responsabile Oggi Sport Notizie, Massimo Boccucci, giornalista sportivo presso Corriere Dello Sport e Messaggero, Niccolò Ceccarini Direttore responsabile di TuttoMercatoWeb.com e ancora Fausto Sarrini.

Seguirà alle 10:30 il Talk B “Dalla carta stampata al social: la lunga storia del racconto sportivo” con la presenza di Fabio Basile, Responsabile e coordinatore La Casa di C e di Luca Amorosi, giornalista presso La Nazione.

Per il Talk C “Il lavoro sportivo tra riforme, tutele e nuove professioni” delle 11:30 ci saranno gli interventi di Domenico Mezzacapo, Professore Ordinario di Dritto del Lavoro nonché Direttore del Master in Diritto e Sport presso Sapienza Università di Roma, l’avvocato Francesco Luigi Lorenzetti, appartenente anch’egli all’Associazione Italiana Avvocati Dello Sport e i dottori commercialisti Lara Vannini e Roberto Cucciniello.

Prima della pausa pranzo, spazio al Talk D “Panathlon International Club: le nuove carte etiche”, con la presenza del Presidente del Panathlon Club di Arezzo, Mario Fruganti.

Il pomeriggio vedrà l’introduzione del libro “Dentro la Mente del Giovane Portiere” di Daniele Maiorana, ove interverranno Carmelo Lovecchio in qualità di Presidente Nazionale A.I.A.P – Associazione Italiana Allenatori Portiere ed Andrea Colucci, Vice Presidente e Responsabile area comunicazione A.I.A.P.

L’evento si concluderà definitivamente alle ore 18:00 con lo spettacolo “Mamma e Papà da Serie A” a cura di Alessandro Crisafulli.

L’appuntamento è ad ingresso gratuito presso l’Auditorium AIA dello Stadio Comunale Città di Arezzo.

Per il secondo anno consecutivo, Arezzo è stata scelta come Capitale italiana del Calcio e dello Sport, riaffermando la propria vocazione ad ospitare eventi di rilievo nazionale, atti a promuovere i valori dello sport e di valorizzazione del territorio.

Un ringraziamento speciale è rivolto alla famiglia Manzo e, in particolare, al presidente Guglielmo Manzo, il cui costante supporto ha contribuito in maniera determinante alla crescita del Festival e alla realizzazione di iniziative di alto profilo nel territorio toscano.

Fonte: Festival del Calcio Italiano - Ufficio Stampa

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