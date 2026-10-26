Cade da un olivo a Fucecchio, 71enne soccorso in codice rosso

Infortunio nel pomeriggio di oggi a Fucecchio dove un uomo è stato soccorso dopo essere caduto da un olivo. Sul posto, poco dopo le 15.30, sono intervenuti i soccorsi inviati dal 118 con un'automedica e un'ambulanza.
Da quanto si apprende l'uomo, un 71enne di origine straniera, sarebbe precipitato dalla pianta riportando un trauma cranico. Assistito dai soccorritori intervenuti, è stato trasportato in codice rosso al pronto soccorso dell'ospedale San Giuseppe di Empoli.
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