Nel corso di una cerimonia che si è tenuta al Museo della Memoria Locale di Cerreto Guidi, è stata consegnata ai 198 caduti della Grande Guerra del Comune di Cerreto Guidi, la Cittadinanza onoraria della Città di Vittorio Veneto, rappresentata dall’assessora Barbara De Nardi.

La cerimonia si è svolta alla presenza della Sindaca di Cerreto Guidi Simona Rossetti, dell’assessore alla memoria del Comune di Cerreto Guidi Andrea Lavecchia, del senatore Dario Parrini, dello storico Paolo Santini e del giornalista Michele Fiaschi che ha curato la mostra “Da Cerreto Guidi alle trincee verso Vittorio Veneto” allestita al MuMeLoc e visitabile fino al prossimo 15 gennaio negli orari di apertura dell’Ufficio Turistico comunale.

“Ringrazio l’Amministrazione comunale di Vittorio Veneto e tutti coloro che si sono adoperati per questa importante giornata che segue alla pubblicazione di un volume sulla Grande Guerra che realizzammo nel 2018- ha dichiarato la sindaca Simona Rossetti- Siamo un Comune che è per la pace, siamo un Comune che ha fatto la Resistenza, che ha ascoltato i testimoni diretti e i nostri partigiani, siamo un Comune che onora i caduti dell’Eccidio del Padule di Fucecchio, siamo un Comune che onora il 25 aprile e che supporta e sostiene i viaggi della Memoria con le nostre scuole. Per tutto questo pensiamo che un momento come quello della cittadinanza onoraria ai caduti della Grande Guerra, non sia solo un simbolo, ma diventi sostanza”.

La cerimonia e la mostra intendono mantenere viva una memoria che riguarda l’intera comunità: conoscere il passato, onorare chi non è tornato e consegnare alle nuove generazioni strumenti per comprendere la storia e costruire un futuro di pace.

Una copia della Cittadinanza onoraria resterà visibile all’interno del MuMeLoc.

Fonte: Comune di Cerreto Guidi - Ufficio Stampa

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