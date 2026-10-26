Convocato il Consiglio comunale a Cerreto Guidi, l'odg

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È convocato per Giovedì 29 ottobre, alle ore 21,00 presso la Sala Consiliare del Palazzo Comunale, il Consiglio comunale di Cerreto Guidi. Sono sette gli argomenti iscritti all’ordine del giorno.

Ordine del giorno:

1.     Comunicazioni del Sindaco;

2.     Proroga convenzione per la gestione in forma associata del Giudice di Pace e dell’Ufficio di prossimità di Empoli;

3.     Approvazione della convenzione per la rete documentaria locale REA.NET delle Biblioteche comunale di Capraia e Limite, Castelfiorentino, Castelfranco di Sotto, Cerreto Guidi, Certaldo, Fucecchio, Gambassi Terme, Montaione, Montelupo Fiorentino, Montespertoli, Santa Croce sull’Arno, Vinci e Empoli per il triennio 2027-2029;

4.     Approvazione modifiche al Regolamento di funzionamento del Consiglio comunale;

5.     Approvazione del Regolamento per la trasformazione del diritto di superficie in diritto di piena proprietà e per l’eliminazione dei vincoli previsti nelle convenzioni ai sensi dell’ART. 31 Comma 45 della L. 448/1998 delle unità abitative e relative pertinenze realizzate in regime di edilizia convenzionata in aree P.E.E.P;

6.     Approvazione protocollo d’intesa tra i comuni di Vinci, Cerreto Guidi, Lamporecchio per la messa in sicurezza della strada denominata ‘Via degli Olivi’ posta nei comuni di Vinci e Cerreto Guidi;

7.     Bilancio consolidato 2025: approvazione.

 

Fonte: Comune di Cerreto Guidi - Ufficio stampa

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