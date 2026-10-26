Danni al liceo Machiavelli durante l'occupazione, la condanna della Città Metropolitana

Cronaca Firenze
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Città Metropolitana di Firenze (Foto di archivio)

"Condanniamo ogni forma di vandalismo e violenza. Siamo aperti all’ascolto"

Danni agli affreschi e agli spazi dell'istituto durante l'occupazione al liceo Machiavelli Capponi di Firenze. A riferirlo in una nota è la Città Metropolitana di Firenze. Secondo quanto emerso sarebbero stati fatti dei graffiti su due affreschi, a Palazzo Rinuccini e a Palazzo Frescobaldi.

"Condanniamo ogni forma di vandalismo e violenza" dichiara Beatrice Barbieri, consigliera della Città Metropolitana di Firenze delegata alla programmazione della rete scolastica, esprimendo vicinanza alla dirigente Sara Lazzaro e a tutta la comunità scolastica del liceo Machiavelli. "Sfregiare opere d’arte significa colpire un patrimonio che appartiene a tutti. Siamo vicini alla scuola e rimaniamo aperti all’ascolto e al dialogo con studenti, studentesse e dirigenza".

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