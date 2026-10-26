Disturba i clienti di un bar e minaccia i carabinieri: arrestato 47enne a Volterra

Molesta i clienti di un bar e spinge i carabinieri intervenuti sul posto: per questo un 47enne domiciliato a Volterra è stato arrestato dai militari per resistenza e oltraggio a pubblico ufficiale. È successo lo scorso 23 ottobre, quando i carabinieri sono intervenuti in un bar di via San Lino dopo una chiamata al 112 che segnalava un avventore molesto.

Giunti sul posto, i militari hanno individuato l'uomo, in evidente stato di alterazione psico-fisica per l'eccessivo consumo di alcol. Alla richiesta di sottoporsi al controllo, il 47enne si è mostrato ostile, rivolgendo ai carabinieri frasi minacciose e oltraggiose. Subito dopo ha tentato di sottrarsi all'identificazione spingendo i militari.

I carabinieri sono riusciti a immobilizzarlo e a metterlo in sicurezza, senza che nessuno riportasse ferite. L'uomo è stato arrestato e trattenuto nella camera di sicurezza del Comando. La mattina seguente, durante il rito direttissimo, l'arresto è stato convalidato e non è stata disposta alcuna misura cautelare.

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