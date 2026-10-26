Disturba i clienti di un supermercato e aggredisce i carabinieri: arrestato 36enne a Pisa

Infastidiva i clienti di un supermercato e, durante il controllo dei carabinieri, ha reagito con aggressività. Per questo un cittadino straniero di 36 anni è stato arrestato per resistenza a pubblico ufficiale. È successo lo scorso 23 ottobre, quando i militari della Sezione Radiomobile di Pisa sono intervenuti nell'esercizio commerciale dopo una chiamata al 112 che segnalava la presenza di un uomo molesto.

Durante le fasi di identificazione, il 36enne ha assunto un atteggiamento agitato e aggressivo nei confronti dei carabinieri. Per contenerlo e garantire la sicurezza delle persone presenti, i militari sono stati costretti a utilizzare lo spray al peperoncino.

L'uomo è stato arrestato e trattenuto nella camera di sicurezza del Comando. La mattina seguente, il giudice ha convalidato l'arresto e disposto per il 36enne il divieto di ritorno nella provincia di Pisa.

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