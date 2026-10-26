Ecco chi ha vinto 'Raccont’arti- Premio Castelfiorentino per le arti'

Cultura Castelfiorentino
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Sono Angelo Vignali (categoria Open) e Karina Bargan (categoria Student), i vincitori della sesta edizione del Premio Raccont’arti – Premio Castelfiorentino per le arti: Fotografia Contemporanea, scelti tra 2.800 candidature da 120 paesi: numeri che collocano Raccont’arti, tra i premi di fotografia contemporanea più partecipati in Europa.

La premiazione - Sabato 28 novembre alle ore 17,00 al Teatro del Popolo di Castelfiorentino (ingresso libero). A seguire, alle ore 18,30, è prevista l’inaugurazione delle mostre di vincitori e finalisti al Centro Culturale CAMBIO. Le mostre, anch’esse a ingresso libero, restano aperte fino ai primi di gennaio.

I vincitori- Open – Angelo Vignali -Rituale. Il progetto nasce dalla morte del padre dell’artista: in una serie di performance con oggetti che gli appartenevano, il lutto diventa un rito privato, un’esperienza intima e insieme comune a tutti. Vignali (1987) vive a Milano e lavora con fotografia, video e scultura. Rituale, o una sua parte, entra nella Collezione d’Arte dell’Ente Cambiano e della Banca Cambiano 1884; il portfolio di Vignali sarà pubblicato su Gente di Fotografia.

Student – Karina Bargan- Forma Destinului. Un lavoro sull’eredità moldava della famiglia dell’autrice: una disciplina interiorizzata e un’autorità assente che continua a pesare su spazi e corpi. Bargan (2004) vive a Roma e si è formata alla RUFA e alla Łódź Film School.

I finalisti in mostra- Open: Mattia Balsamini e Raffaele Panizza, Stella Inquieta; Alice Poyzer, Other Joys; Raquel Bravo Iglesias, Ana M. El Tesoro; Luuk van Raamsdonk, My Sweet Elora.

Student: Noé Znidarsic, All Children Grow Up; Marta Di Pietrantonio, Ordinary Folks Forever; Francesca Morelli, On My Bulky Teeth; Beatrice Aiello, Light Travels to Reach Us.

Giuria e promotori-La giuria è composta da Vittore Buzzi e Michele Palazzi (co-direttori scientifici), Francesca Catastini, Tommaso Parrillo, Chiara Ruberti, Franco Spina. La giuria si è dichiarata molto soddisfatta: “Il livello di quest'anno è andato al di sopra delle aspettative. Angelo Vignali è un artista contemporaneo e il suo lavoro mostra come oggi fotografia e arte siano compenetrate”. Il premio è promosso da Ente Cambiano s.c.p.a., Fondazione Teatro del Popolo di Castelfiorentino e Comune di Castelfiorentino.

Fonte: Ufficio Stampa

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