Ecco 'Reddy', a Lucca Comics il videogioco sulla sicurezza sul lavoro

Parlare di sicurezza sul lavoro ai più giovani utilizzando un linguaggio capace di coinvolgerli, incuriosirli e renderli protagonisti. Nasce con questo obiettivo “REDDY – Safe, Go!”, il nuovo videogioco promosso da CGIL Toscana, che sarà presentato ufficialmente a Lucca Comics & Games 2026, in programma dal 28 ottobre al 1° novembre.

Sviluppato con il contributo di game designer, sviluppatori e illustratori specializzati in pixel art, REDDY – Safe, Go! trasforma il tema della sicurezza sul lavoro in un’esperienza interattiva, immediata e accessibile.

Protagonista del videogioco è REDDY, un piccolo “super lavoratore”, volutamente ispirato al quadrato rosso del simbolo CGIL. Un personaggio giovane, positivo e ironico, chiamato ad affrontare situazioni e rischi che possono presentarsi nella quotidianità lavorativa.

Il giocatore accompagna REDDY attraverso quattro diversi ambienti di lavoro: il cantiere, il magazzino, il laboratorio e l’ambiente confinato. Ogni scenario nasconde ostacoli, imprevisti e situazioni di pericolo, ma anche gli strumenti necessari per affrontarli: i DPI, Dispositivi di Protezione Individuale, che REDDY dovrà individuare e utilizzare per proseguire in sicurezza.

L'obiettivo non è soltanto superare i livelli, ma imparare giocando a riconoscere un rischio, adottare il comportamento corretto e comprendere il valore della prevenzione e della protezione sul lavoro.

Con REDDY, CGIL Toscana sceglie quindi di affrontare un tema serio e urgente attraverso un linguaggio diverso da quello tradizionale: quello del gaming. Un mezzo particolarmente vicino alle nuove generazioni, capace di trasformare l’informazione in esperienza e di avvicinare ragazze e ragazzi alla cultura della sicurezza prima ancora del loro ingresso, o nei primi anni, nel mondo del lavoro. Su reddycgiltoscana.it, la landingpage dedicata, sarà possibile scoprire il progetto, consultare il calendario degli appuntamenti durante Lucca Comics & Games e, naturalmente, giocare a “REDDY – Safe, Go!”.

REDDY INCONTRA YOTOBI A LUCCA COMICS & GAMES

Tra gli appuntamenti previsti durante Lucca Comics & Games, giovedì 29 ottobre alle ore 15.00 lo stand CGIL Toscana, presso il padiglione Carducci, ospiterà Yotobi, uno dei creator più conosciuti e longevi del panorama YouTube italiano.

La sua presenza sarà un’occasione per avvicinare ulteriormente il progetto al pubblico più giovane e raccontare, attraverso il linguaggio della cultura digitale e dell’intrattenimento, come anche un tema complesso come quello della sicurezza sul lavoro possa trovare nuove forme di comunicazione e coinvolgimento.

Dal 28 ottobre al 1° novembre, i visitatori di Lucca Comics & Games potranno quindi conoscere REDDY, provare il videogioco e mettersi alla prova nei suoi quattro ambienti di lavoro. Scopri tutti gli appuntamenti su reddycgiltoscana.it

Perché la sicurezza non è un livello da superare: è qualcosa da imparare, riconoscere e portare con sé ogni giorno.

LE DICHIARAZIONI

Rossano Rossi, segretario generale CGIL Toscana, e Monica Stelloni, segreteria CGIL Toscana: “La sicurezza sul lavoro è una delle grandi emergenze del nostro Paese. Ogni giorno assistiamo a infortuni e a morti che non possiamo e non dobbiamo considerare inevitabili. Servono più formazione, più controlli, più investimenti nella prevenzione e maggiori responsabilità da parte delle imprese, ma serve anche costruire una cultura della sicurezza che parli dalle nuove generazioni. Con REDDY vogliamo fare proprio questo: parlare ai più giovani attraverso un linguaggio diverso, vicino alla loro quotidianità, trasformando un tema serio e complesso in un'esperienza coinvolgente e formativa. Essere a Lucca Comics & Games significa portare le battaglie e i valori della CGIL anche in luoghi nuovi, e dimostrare che si può parlare di lavoro e diritti anche attraverso un videogioco. Il primo dispositivo di protezione individuale è la formazione e Reddy è un progetto innovativo, primo nel suo genere, per promuovere una cultura della sicurezza sul lavoro in ogni ambiente e ad ogni età”

Fonte: Cgil Toscana e Firenze - Ufficio stampa

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