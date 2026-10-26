4 Novembre 2026, Empoli celebra il Giorno dell'Unità nazionale e la Giornata delle Forze Armate

Alle 9 sarà officiata la santa messa nella chiesa della Madonna del Pozzo e alle 9.45 deposizione della corona di alloro al Monumento ai Caduti in piazza della Vittoria
Mercoledì 4 novembre 2026 si terranno le celebrazioni nella ricorrenza del “Giorno dell’Unità nazionale e Giornata delle Forze Armate” ai piedi del Monumento in piazza della Vittoria dove si erge fiera la Nike Alata.
Una città che ogni anno onora insieme alla sua comunità i caduti di tutte le guerre, nei luoghi, intitolando vie, spazi urbani, restaurando targhe che ricordano persone che non ci sono più.
La cerimonia di commemorazione comincerà alle 9 con la santa messa nella Chiesa della Madonna del Pozzo, officiata dal proposto don Guido Engels e proseguirà con la deposizione della corona d’alloro al Monumento ai Caduti in piazza della Vittoria.
Alla mattinata parteciperanno il sindaco del Comune di Empoli, Alessio Mantellassi, rappresentanti della Giunta, del Consiglio comunale, autorità civili e militari.
La cittadinanza, le colleghe giornaliste e i colleghi giornalisti sono invitati a partecipare.
Fonte: Comune di Empoli - Ufficio Stampa
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