Firenze, corteo degli studenti contro Valditara: in piazza anche docenti e Cgil

Alcune centinaia di studenti sono scesi in piazza a Firenze per protestare contro il ministro dell'Istruzione e del Merito, Giuseppe Valditara, atteso oggi in città in occasione del Festival delle Regioni. Il numero dei partecipanti potrebbe aumentare fino a raggiungere circa un migliaio nel corso della manifestazione. Al momento la protesta si sta svolgendo in maniera ordinata.

Il corteo è partito da piazza Santa Maria Novella e si è diretto verso la zona di San Lorenzo, con l'obiettivo di arrivare in piazza Indipendenza. Alla mobilitazione partecipano anche alcuni insegnanti e rappresentanti della Cgil.

Durante la sfilata, gli studenti hanno scandito slogan a difesa della scuola pubblica e contro il ministro, atteso nel pomeriggio per un intervento in una sede che, al momento, non è stata ancora resa nota. Tra le bandiere presenti nel corteo anche quelle della Palestina.

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