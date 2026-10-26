Firenze, tenta di aggredire sanitari in pronto soccorso e colpisce un addetto alla vigilanza

Dopo aver tentato di aggredire i sanitari avrebbe colpito un addetto alla vigilanza, per poi fuggire via e far perdere le proprie tracce. È successo la notte scorsa, intorno all'1.30, all'ospedale di Santa Maria Nuova a Firenze dove è intervenuta la polizia, dopo l'allarme lanciato dagli addetti alla vigilanza.

Secondo una prima ricostruzione il presunto responsabile, un cittadino nordafricano, si trovava in pronto soccorso e avrebbe dato in escandescenza quando i sanitari lo avrebbero avvicinato per visitarlo. A quel punto per bloccarlo sarebbe intervenuto un vigilante: quest'ultimo, dopo una breve colluttazione, sarebbe finito a terra. Intervenuto in difesa del collega un secondo addetto alla vigilanza, mentre in quel frangente l'uomo è riuscito ad uscire dal pronto soccorso. Il vigilante colpito sarebbe rimasto ferito, da quanto emerso non gravemente, riportando una ferita all'altezza degli occhi e una contusione ad una gamba. Le strutture ospedaliere non hanno subito nessun danno. Proseguono le indagini delle forze dell'ordine, anche tramite le telecamere di videosorveglianza.

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