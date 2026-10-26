Fucecchio, a novembre previsti interventi straordinari per la rimozione del fogliame

In vista del mese di novembre, è stato effettuato un censimento delle aree del territorio comunale di Fucecchio che necessitano di interventi straordinari di pulizia per la rimozione del fogliame, in considerazione della stagionalità e degli eventuali eventi atmosferici.

La ricognizione ha individuato diverse zone del capoluogo e delle frazioni caratterizzate dalla presenza di pini e alberi ad alto fusto, che con la caduta delle foglie possono richiedere interventi aggiuntivi di pulizia. Sono state inoltre individuate alcune aree particolarmente esposte al rischio di allagamento, anche in assenza di alberature, dove è importante mantenere libere le griglie superficiali delle caditoie per favorire il corretto deflusso delle acque piovane.

Tra le zone interessate figurano, tra le altre, Ponte a Cappiano, Ferruzza, Samo, le Buche, Querciola, Galleno, Vedute, Botteghe, Massarella, Torre e San Pierino, oltre a diverse strade del capoluogo e alle aree dei Seccatoi, dello Stadio e nella zona di Sottovalle.

Per garantire una maggiore efficacia degli interventi, si ritiene necessario prevedere almeno due turni straordinari di pulizia nel corso del mese di novembre. L’attività sarà finalizzata alla rimozione del fogliame e al mantenimento delle caditoie libere da possibili ostruzioni, contribuendo così a limitare le criticità legate alle precipitazioni.

“La programmazione degli interventi – sottolinea l'assessora alle manutenzioni Sabrina Mazzei - rappresenta un’azione preventiva importante per la cura del territorio e per la gestione delle problematiche che possono verificarsi durante la stagione autunnale, quando la caduta delle foglie e le piogge possono rendere più vulnerabili alcune aree della città”.

Le aree interessate dagli interventi straordinari:

1. Zone con presenza di pini

Ponte a Cappiano: via Palagina

via Palagina Capoluogo: via Tea, via Pascoli, via Sottovalle

via Tea, via Pascoli, via Sottovalle Ferruzza: via Volta, via Masani

via Volta, via Masani Samo: via Mariotti

2. Zone con presenza di alberi ad alto fusto

Buche: via Fratelli Rosselli, via Gramsci, piazza Aldo Moro, via Cecconi, via De Gasperi, via Di Vittorio, via Togliatti, via Grandi

via Fratelli Rosselli, via Gramsci, piazza Aldo Moro, via Cecconi, via De Gasperi, via Di Vittorio, via Togliatti, via Grandi Ponte a Cappiano: viale Colombo, via Lombardia

viale Colombo, via Lombardia Querciola: viale Colombo (pista ciclabile), via Nenni, via Polo

viale Colombo (pista ciclabile), via Nenni, via Polo Galleno: via Romana Lucchese, via Della Chiesa

via Romana Lucchese, via Della Chiesa Vedute: via Romana Lucchese (traversa civici 131/139)

via Romana Lucchese (traversa civici 131/139) Botteghe: via Fermi, via Pacinotti, via Copernico

via Fermi, via Pacinotti, via Copernico Massarella: via Sette Martiri

via Sette Martiri Torre: via San Gregorio

via San Gregorio Capoluogo: via Pertini, via Fucecchiello

via Pertini, via Fucecchiello Ferruzza: via Volta

via Volta Samo: piazza Buoncristiani

piazza Buoncristiani San Pierino: via Sanminiatese, via del Giardino, via Mazzone, via delle Camelie, via del Biancospino, via Terracini, via dell'Indipendenza, via della Chiesa

3. Zone soggette ad allagamento

Aree in cui è necessario mantenere libere le griglie superficiali delle caditoie anche in assenza di alberature che possano provocare ostruzioni.

Seccatoi: via Unità d'Italia, via della Resistenza, via Martiri della Libertà e vie limitrofe

via Unità d'Italia, via della Resistenza, via Martiri della Libertà e vie limitrofe Stadio: via Carducci e traverse di intersezione

via Carducci e traverse di intersezione Sottovalle: via Giordano Bruno, via Rossini, via Citornella, via Cilea, via da Palestrina e strade limitrofe

Fonte: Comune di Fucecchio - Ufficio Stampa

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