Furto alla sede del Nopc: rubate antenne agli "angeli dei trapianti", sala operativa isolata

Furto nella sede del Nucleo operativo Protezione civile (Nopc) a Firenze, dove sono state rubate due antenne internet che collegano la sala operativa internazionale per la logistica dei trapianti.

Il furto, avvenuto la notte scorsa, è stato denunciato alle forze dell'ordine. Come spiegato dal Nopc la sala è rimasta isolata, riportando "un danno materiale gravissimo che rischia di compromettere il delicato sistema di trapianti". Attualmente il Nucleo operativo, che svolge anche trasporto internazionale di organi in urgenza, sta lavorando urgentemente per ripristinare i collegamenti.

Assessora Sparavigna: "Gesto gravissimo che colpisce un servizio essenziale per salvare vite umane"

"Esprimo la più ferma condanna per quanto accaduto alla sede del Nucleo operativo di protezione civile e la piena solidarietà dell’amministrazione comunale a Massimo Pieraccini e a tutti i volontari dell’organizzazione. È un gesto gravissimo, che non provoca soltanto un danno materiale, ma ha lasciato isolata una sala operativa fondamentale per il coordinamento di trasporti dai quali dipendono vite umane". Lo dichiara l’assessora alla Protezione civile del Comune di Firenze Laura Sparavigna, dopo il furto delle due antenne internet alla sede del Nopc di Villa Strozzi.

"Il Nopc - ha aggiunto - è una realtà di eccellenza del volontariato fiorentino che opera anche a livello internazionale, occupandosi dell’organizzazione e del trasporto urgente di organi, midollo osseo e cellule staminali dai luoghi di donazione ai centri dove vengono effettuati i trapianti. Un'attività delicatissima, nella quale il rispetto dei tempi è decisivo per offrire una possibilità di vita ai pazienti. Colpire chi ogni giorno si impegna in questa missione è un atto inaccettabile. La tempestività con cui i volontari hanno attivato collegamenti alternativi per garantire la continuità del servizio dimostra ancora una volta la loro professionalità e il loro straordinario senso di responsabilità. Siamo al loro fianco e auspichiamo che venga ripristinata al più presto la piena operatività della sala e che i responsabili siano individuati".

Locchi (FI): "Fatto di una gravità inaudita"

Hanno rubato le due antenne che garantivano la copertura internet alla sede fiorentina del Nucleo operativo di protezione civile logistica dei trapianti, i cosiddetti “angeli dei trapianti”, che proprio grazie alla connessione sul web coordinano in tempo reale il trasporto di midollo osseo e cellule staminali per interventi salva-vita.

"Un fatto di una gravità inaudita – commenta il capogruppo di Forza Italia Alberto Locchi –. Gli operatori del nucleo hanno attivato canali di emergenza per continuare il loro preziosissimo lavoro, e ci auguriamo che non ci siano conseguenze per i malati. Abbiamo piena fiducia nelle forze dell’ordine, e siamo certi che i responsabili di questa odiosa e irresponsabile azione saranno presto individuati".

"L’abbrutimento civico dei nostri tempi travalica ogni logica, e assistiamo a episodi delittuosi che non tengono alcun conto delle conseguenze che potrebbero comportare anche sul piano sanitario. Tutta la nostra solidarietà al Nopc e ai suoi operatori" aggiunge Locchi.

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