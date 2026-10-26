"Generazioni a Teatro" prosegue con un doppio appuntamento, tra il contemporaneo e musica classica

Generazioni a Teatro prosegue con un doppio appuntamento tra teatro contemporaneo e musica classica. Venerdì 30 ottobre alle 18:30 al Teatro C’art torna la compagnia Muchas Gracias con una prova aperta del nuovo spettacolo “Si son fatte le due”. Sabato 31 ottobre alle 18:00 spazio al “Concerto in Classica” dell'Accademia Internazionale Toscana Musicale.

Prosegue al Teatro C’art di Castelfiorentino “Generazioni a Teatro 2026”, il cartellone autunno-inverno che fino a dicembre propone spettacoli di clown, circo, teatro contemporaneo e musica per pubblici di età diverse. Questa settimana sono in programma due appuntamenti consecutivi: venerdì 30 ottobre alle 18:30 una proposta di teatro contemporaneo, sabato 31 ottobre alle 18:00 un concerto di musica classica.

Venerdì 30 ottobre il Teatro C’art è felice di ritrovare la compagnia Muchas Gracias, con una prova aperta di Si son fatte le due, nuova creazione ideata e interpretata da Chiara Fenizi e Julieta Marocco, coprodotta da Teatro C’art e SCARTI – Centro di Produzione Teatrale di Innovazione.

Le due artiste condividono da anni un percorso artistico con il Teatro C’art, che ha già dato vita a collaborazioni importanti, tra cui Lei Lear, spettacolo realizzato con una regia condivisa con André Casaca e vincitore del Premio Pim OFF e del Premio Inventaria. In scena due creature buffe ed enigmatiche, dirette a una festa dedicata alla “Santa Idiozia”. Tra situazioni assurde, comicità surreale e grottesco, le protagoniste danno vita a una satira ironica e pungente sulle convenzioni sociali, sull'identità e sulle contraddizioni delle relazioni umane. Il tutto attraverso il linguaggio fisico, cifra distintiva della ricerca artistica delle Muchas Gracias.

Sabato 31 ottobre alle ore 18:00 la stagione prosegue con “Concerto in Classica”, appuntamento dell'Accademia Internazionale Toscana Musicale. Giovani musicisti e docenti si alterneranno al pianoforte, al violino e al flauto, proponendo un percorso musicale attraverso il repertorio romantico e quello del Novecento. Il concerto conclude la sessione delle masterclass dell'Accademia, fondata da Nathalie Redon e attiva da vent'anni nella formazione di giovani talenti musicali. Una realtà che nel tempo ha accolto musicisti provenienti da diversi Paesi, contribuendo a fare della Toscana un luogo di incontro e formazione musicale internazionale.

I due appuntamenti confermano la varietà delle proposte di Generazioni a Teatro, una stagione che accosta linguaggi artistici differenti e invita il pubblico a scoprire nuove forme di espressione e di incontro attraverso le arti performative.

La stagione è realizzata con il contributo di Fondazione CR Firenze e Comune di Castelfiorentino. Gli appuntamenti si terranno al Teatro C’art, in via G. Brodolini 9 a Castelfiorentino. Per “Si son fatte le due” è previsto un biglietto unico di 4 euro, mentre per “Concerto in Classica” il biglietto intero costa 8 euro, il ridotto 5 euro (dai 4 ai 14 anni) e l'ingresso è gratuito per i bambini sotto i 3 anni.

Fonte: Ufficio Comunicazione Teatro C'art

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