"Generazioni a Teatro" prosegue con un doppio appuntamento, tra il contemporaneo e musica classica

Venerdì 30 ottobre al Teatro C’art la compagnia Muchas Gracias si esibisce con una prova aperta del nuovo spettacolo “Si son fatte le due”. Sabato 31 ottobre spazio al “Concerto in Classica”
Generazioni a Teatro prosegue con un doppio appuntamento tra teatro contemporaneo e musica classica. Venerdì 30 ottobre alle 18:30 al Teatro C’art torna la compagnia Muchas Gracias con una prova aperta del nuovo spettacolo “Si son fatte le due”. Sabato 31 ottobre alle 18:00 spazio al “Concerto in Classica” dell'Accademia Internazionale Toscana Musicale.
Prosegue al Teatro C’art di Castelfiorentino “Generazioni a Teatro 2026”, il cartellone autunno-inverno che fino a dicembre propone spettacoli di clown, circo, teatro contemporaneo e musica per pubblici di età diverse. Questa settimana sono in programma due appuntamenti consecutivi: venerdì 30 ottobre alle 18:30 una proposta di teatro contemporaneo, sabato 31 ottobre alle 18:00 un concerto di musica classica.
Venerdì 30 ottobre il Teatro C’art è felice di ritrovare la compagnia Muchas Gracias, con una prova aperta di Si son fatte le due, nuova creazione ideata e interpretata da Chiara Fenizi e Julieta Marocco, coprodotta da Teatro C’art e SCARTI – Centro di Produzione Teatrale di Innovazione.
Le due artiste condividono da anni un percorso artistico con il Teatro C’art, che ha già dato vita a collaborazioni importanti, tra cui Lei Lear, spettacolo realizzato con una regia condivisa con André Casaca e vincitore del Premio Pim OFF e del Premio Inventaria. In scena due creature buffe ed enigmatiche, dirette a una festa dedicata alla “Santa Idiozia”. Tra situazioni assurde, comicità surreale e grottesco, le protagoniste danno vita a una satira ironica e pungente sulle convenzioni sociali, sull'identità e sulle contraddizioni delle relazioni umane. Il tutto attraverso il linguaggio fisico, cifra distintiva della ricerca artistica delle Muchas Gracias.
Sabato 31 ottobre alle ore 18:00 la stagione prosegue con “Concerto in Classica”, appuntamento dell'Accademia Internazionale Toscana Musicale. Giovani musicisti e docenti si alterneranno al pianoforte, al violino e al flauto, proponendo un percorso musicale attraverso il repertorio romantico e quello del Novecento. Il concerto conclude la sessione delle masterclass dell'Accademia, fondata da Nathalie Redon e attiva da vent'anni nella formazione di giovani talenti musicali. Una realtà che nel tempo ha accolto musicisti provenienti da diversi Paesi, contribuendo a fare della Toscana un luogo di incontro e formazione musicale internazionale.
I due appuntamenti confermano la varietà delle proposte di Generazioni a Teatro, una stagione che accosta linguaggi artistici differenti e invita il pubblico a scoprire nuove forme di espressione e di incontro attraverso le arti performative.
La stagione è realizzata con il contributo di Fondazione CR Firenze e Comune di Castelfiorentino. Gli appuntamenti si terranno al Teatro C’art, in via G. Brodolini 9 a Castelfiorentino. Per “Si son fatte le due” è previsto un biglietto unico di 4 euro, mentre per “Concerto in Classica” il biglietto intero costa 8 euro, il ridotto 5 euro (dai 4 ai 14 anni) e l'ingresso è gratuito per i bambini sotto i 3 anni.
Fonte: Ufficio Comunicazione Teatro C'art
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