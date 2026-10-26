Gialloblu Castelfiorentino, debutto amaro a Firenze: sconfitta per 49-31

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Prossimo impegno sabato 31 ottobre alle 18:30 al PalaGilardetti contro la Polisportiva Nicola Chimenti

Una “prima” lontano da casa tutta in salita per il Gialloblu Castelfiorentino, che sul parquet della Pallacanestro Femminile Firenze cede il passo alla squadra di casa per 49-31. Un esordio doppiamente amaro per coach Gianni Cosi, tornato per la prima volta da ex sul parquet fiorentino, in cui le gialloblu non riescono a replicare la convincente prestazione casalinga mostrata contro Livorno. A decidere la sfida, un black out a cavallo tra la seconda e la terza frazione, quando le locali scavano il solco per poi dover soltanto amministrare.

L’equilibrio, infatti, dura giusto il tempo del primo quarto (10-9 al 10′): nella seconda frazione in casa castellana si spegne la luce e le fiorentine, approfittando di una difesa inconsistente, piazzano un break di 18-5 che vale il 28-14 all’intervallo. La musica non cambia al rientro dagli spogliatoi, quando è ancora la squadra di casa a dettare il ritmo della gara toccando il 44-22 alla terza sirena. Polveri bagnate su entrambe le metà campo nella frazione finale, ma ormai le gialloblu possono soltanto rincorrere.

Prossimo impegno sabato 31 ottobre alle 18:30 al PalaGilardetti contro la Polisportiva Nicola Chimenti.

PALLACANESTRO FEMMINILE FIRENZE – GIALLOBLU CASTELFIORENTINO 49-31

Pallacanestro Femminile Firenze: Posta 8, Lacitignola 3, Mascio 6, Iacomelli, Mazzoni 7, Casiglia, Passoni 8, Sadun 2, Casagli 3, Consumi 6, Nidiaci, Zanieri 6. All. Natale.

Gialloblu Castelfiorentino: Bellantoni 5, Dani 7, Baldinotti 2, Moustakalle, Calugi 3, Banchelli 2, D’Ambrosio 3, Ancillotti, Nannetti 2, Ravenni 7, Samoylych, L’Ala. All. Cosi. Ass. Caggiano.

Parziali: 10-9, 28-14 (18-5), 44-22 (16-8), 49-31 (5-9)

Arbitro: Russo di Firenze.

Fonte: Abc Castelfiorentino / Gialloblu Castelfiorentino

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