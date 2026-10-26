Giotto apre la quarta pizzeria in centro a Firenze

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Mercoledì 29 ottobre, dalle 18, Giotto inaugura la sua quarta pizzeria sul rooftop del The Social Hub Belfiore, in viale Belfiore 55. L’apertura coincide con il Rooftop Winter Opening, la serata con cui la terrazza al quinto piano della struttura presenta i suoi tre nuovi spazi.

La collaborazione nasce da una ricerca precisa: The Social Hub voleva la migliore pizzeria di Firenze per il suo rooftop, e la scelta è caduta su Giotto, al 28° posto della classifica 50 Top Pizza Italia 2026 e prima pizzeria della città, oltre che 88ª al mondo nella 50 Top Pizza World.

La nuova sede sarà aperta tutto l’anno, con un menù rivisitato pensato per questo spazio.

Per Marco Manzi è una nuova tappa di un percorso iniziato nel 2016 con la prima pizzeria di via Veracini a Novoli, a cui sono seguite la sede di Santa Maria Novella e quella di Firenze Sud. Negli anni Giotto ha ottenuto anche i Tre Spicchi del Gambero Rosso.

«Sono emozionato come alla prima apertura a Novoli», racconta Marco Manzi. «Ogni apertura mi emoziona come la prima. Qui abbiamo trovato grande disponibilità da parte di tutto il team di The Social Hub e ne siamo davvero contenti. Credo che questa location possa offrire un’esperienza unica abbinata alla mia pizza».

La serata inaugurale prevede pizza Giotto e bollicine, il live di Ok Boy, il dj set di Cipo e la performance di Tuballoswing.

Fonte: Ufficio Stampa

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