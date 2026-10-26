Halloween, laboratorio per bambini al Museo di San Genesio

Cultura San Miniato
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Un viaggio tra storia e magia, tra unguenti profumati, pozioni misteriose e amuleti protettivi: a San Miniato sabato 31 ottobre per Halloween il Museo di San Genesio organizza un laboratorio da veri apprendisti alchimisti. Appuntamento alle 10.30, per arrivare preparatissimi alla notte più spaventosa dell’anno, biglietto a 8 euro, dedicato ai bambini tra i 5 e i 10 anni, è consigliata la partecipazione in maschera a tema. Info e prenotazioni chiamando il 3453038991, o via mail scrivendo a museicivicisanminiato@coopculture.it oppure sistemamuseale@comune.san-miniato.pi.it

Gli appuntamenti autunnali continueranno in occasione della mostra mercato del tartufo bianco: nei tre fine settimana di novembre la Torre di Federico II, il Museo di Palazzo Comunale con l'Oratorio del Loretino ed il Museo della Memoria saranno aperti in via eccezionale con orario continuato dalle 10 alle 17.

Fonte: Ufficio Stampa

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