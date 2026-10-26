La presidente del Comitato europeo delle Regioni Kata Tüttő in visita a San Miniato

San Miniato ha accolto nella giornata di lunedì 26 ottobre la presidente del Comitato europeo delle Regioni, Kata Tüttő, in visita in città dopo l'incontro a Bruxelles in occasione della Settimana europea delle regioni e delle città, a cui ha partecipato il Comune di San Miniato. Un percorso che dà continuità al dialogo avviato a livello europeo e rafforza il legame tra il territorio e le istituzioni dell'Unione europea.

La presidente del Comitato europeo delle Regioni, l'organismo consultivo dell'Unione europea che rappresenta le amministrazioni regionali e locali dei 27 Stati membri, ha visitato il Palazzo comunale e la Torre di Federico, accompagnata dal sindaco Simone Giglioli, da alcuni componenti della Giunta e dal presidente del Consiglio comunale Matteo Betti.

Nel corso dell'incontro sono stati consegnati a Kata Tüttő alcuni omaggi rappresentativi dell'identità e della storia di San Miniato, tra cui una riproduzione in ceramica della Rocca, simbolo della città, e alcuni testi significativi dedicati al territorio. Il presidente del Consiglio comunale Matteo Betti, consigliere locale europeo e membro del Comitato europeo delle Regioni presieduto da Tüttő, ha inoltre consegnato alla presidente una stampa del verbale della seduta del primo Consiglio comunale del dopoguerra, riunitosi il 30 marzo 1946.

“Siamo onorati di accogliere a San Miniato la presidente del Comitato europeo delle Regioni – hanno dichiarato il sindaco Simone Giglioli e la vicesindaca Azzurra Bonaccorsi –. La sua visita rappresenta un'importante occasione di incontro e di dialogo, che rafforza il legame della nostra comunità con le istituzioni europee e con i valori di collaborazione e condivisione che sono alla base del progetto europeo”.

La visita ha rappresentato un'occasione per ribadire il ruolo delle Amministrazioni locali nella costruzione di un'Europa più vicina ai cittadini, capace di valorizzare le identità dei territori e, al tempo stesso, promuovere una visione comune del futuro.

Fonte: Comune di San Miniato - Ufficio Stampa

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