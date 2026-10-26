Lavori di Acque a Cerreto Guidi e Fucecchio, le strade interessate

Acque comunica che, per lavori sulla rete idrica nei comuni di Cerreto Guidi e Fucecchio, il giorno giovedì 29 ottobre, dalle 8:30 alle 12:30, si renderà necessario interrompere l’erogazione idrica a Ponzano, e nelle seguenti vie nel Comune di Cerreto Guidi: via Barbugiana, via Casa al Vento, via Fucecchiese, via Poggio al Vento, via Provinciale Lucchese, via Provinciale Pisana e via VIII Marzo.

Inoltre, saranno interessate le seguenti vie nel Comune di Fucecchio: via Battisti, via delle Fornaci, via di Montellori, via Sotto le Vigne, via Trento, via Giordano, via Val Pinzana, via Valbugiana e via Vecchia Empolese.

Al ripristino del servizio si verificheranno temporanei fenomeni di intorbidamento dell’acqua, destinati comunque a esaurirsi in breve tempo. In caso di condizioni meteorologiche avverse, l’intervento sarà rinviato al giorno successivo, ovvero a venerdì 30 ottobre, con le stesse modalità.

Scusandosi per i disagi, Acque informa che per ogni ulteriore chiarimento o aggiornamento è possibile contattare il numero verde 800 983 389.

Fonte: Acque Spa - Ufficio stampa

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