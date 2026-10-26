M5S Empolese Valdelsa: "Aderito con convinzione alla manifestazione degli studenti, contro le ingiustizie"

Una delegazione del Movimento 5 Stelle dell'Empolese Valdelsa ha preso parte con convinzione alle manifestazioni che hanno animato Empoli, unendosi alla mobilitazione promossa dai circa trecento studenti scesi in piazza sabato scorso 24 ottobre, sotto lo slogan "Generazione senza futuro" per denunciare le emergenze sociali, economiche e strutturali del territorio.

La presenza del M5S ha voluto ribadire con forza il sostegno al dissenso democratico, pacifico e partecipato, pilastro fondamentale di una società civile che sceglie di far sentire la propria voce contro le ingiustizie e le derive autoritarie che cercano di comprimere la libertà di manifestazione.

Nel solco delle istanze emerse dai cortei locali, il Movimento 5 Stelle rilancia con forza la propria visione e le battaglie portate avanti a livello nazionale, rimarcando i punti cardine della propria azione politica: Il diritto allo studio, il caro libri e la crisi degli affitti: a livello nazionale come sui territori, il M5S denuncia l'insostenibilità delle spese scolastiche e universitarie — con famiglie costrette a sborsare centinaia di euro per libri e materiali — e la piaga degli affitti impossibili che costringono i fuorisede a rinunciare agli studi. È indispensabile un piano straordinario di investimenti per l'edilizia scolastica e universitaria, per garantire strutture sicure, moderne e atenei accessibili a tutti, superando la logica delle classi pollaio e dei tagli lineari.

La lotta senza tregua al carovita: di fronte all'inflazione, al carovita e all'aumento dei beni di prima necessità che strangolano le famiglie e i lavoratori, il Movimento 5 Stelle ribadisce la necessità di misure strutturali a livello statale. Tra queste, l'introduzione di un salario minimo legale per fermare lo sfruttamento lavorativo, il taglio del cuneo fiscale stabile e interventi reali per calmierare i prezzi dell'energia e dei trasporti.

Stop al riarmo, risorse per la scuola e la sanità: il M5S a livello nazionale continua a opporsi con fermezza alla folle corsa al riarmo e alle politiche di austerità imposte dal governo e dai diktat europei. Le decine di miliardi sottratte ai cittadini per finanziare le spese militari devono essere immediatamente dirottate sui veri pilastri dello Stato sociale: la sanità pubblica e universale, la transizione ecologica giusta, la ricerca e l'istruzione.

Il Movimento 5 Stelle Empolese Valdelsa conferma il proprio impegno costante a fianco dei giovani, dei lavoratori e delle famiglie, dentro e fuori le istituzioni, per difendere i diritti costituzionali, la scuola pubblica e la giustizia sociale ed economica.

Fonte: Movimento 5 Stelle Empolese Valdelsa

Notizie correlate