"Mara", il cortometraggio che ha conquistato la Festa del Cinema di Roma

Cultura San Miniato
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Il cortometraggio prodotto da Matteo Nacci ha vinto il premio Best Short Film – Onde Corte Academy Award, nell'ambito di Alice nella Città

A soli nove anni, Mara vive un’esistenza sospesa: la sua casa è l'automobile del padre, parcheggiata ai margini della città. La loro è una routine di sopravvivenza invisibile. Durante il giorno, mentre il padre affronta lunghi turni di lavoro per rimettere in sesto le loro vite, Mara rimane da sola nell'abitacolo. Ha imparato a considerare i finestrini come lo schermo di una televisione sempre accesa sul mondo. Tutto cambia quando una coetanea si avvicina alla vettura e la vede, fermandosi a pochi centimetri dal vetro.

La trama di Mara è semplice, breve la durata - appena 16 minuti - ma colpisce nel segno e vola lontano: fino a Roma, per la precisione, dove il cortometraggio ha ricevuto il premio Best Short Film – Onde Corte Academy Award, nell'ambito di Alice nella Città, sezione autonoma e parallela della Festa del Cinema di Roma. Mara è stato prodotto da Matteo Nacci insieme alla collega Martina Viviani e diretto dalla regista Irene Z’graggen. 

"Ho pensato che questo riconoscimento potesse essere di interesse anche per la comunità di San Miniato, con cui mantengo un legame diretto" spiegato Matteo Nacci. 

Filippo Bernardeschi

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