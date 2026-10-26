Montecatini Terme, grande successo per la mostra di Manuela Pastore 'La donna con l'ombrello'

Grande partecipazione al vernissage della mostra “La donna con l’ombrello” di Manuela Pastore, tra arte, sensibilità femminile e valorizzazione del patrimonio culturale cittadino.

Una bellissima mattinata all’insegna dell’arte, della cultura e delle emozioni, venerdì 23 ottobre, nella suggestiva cornice del Caffè Storico Tettuccio di Montecatini Terme, dove è stata inaugurata, con grande partecipazione e successo, la mostra personale di Manuela Pastore, in arte Mimi, dal titolo “La donna con l’ombrello”.

Dopo una brillante carriera nel mondo forense, Manuela ha scelto di dedicarsi alla sua grande passione giovanile, la pittura, dando vita a un percorso artistico personale e originale, nel quale emergono sensibilità, forza espressiva e una particolare attenzione all’universo femminile.

Protagonista delle sue opere è la figura della donna, accompagnata dall’ombrello, elemento ricorrente che diventa simbolo di protezione, libertà e rinascita. Attraverso colori, materiali e suggestive composizioni, l’artista racconta emozioni, fragilità e capacità di affrontare le difficoltà della vita.

Significativa la partecipazione delle istituzioni cittadine, con la presenza della vicesindaco Jessica Zucconi, dell’assessore alla Cultura prof.ssa Beatrice Chelli e di Alessandra Treves, intervenuta in rappresentanza del sindaco Claudio Del Rosso.

Un’occasione per sottolineare la particolare attenzione che il sindaco e la sua Amministrazione comunale riservano alle iniziative sociali e culturali, alla valorizzazione del patrimonio storico e artistico di Montecatini Terme, riconosciuta dall’UNESCO tra le Grandi Città Termali d’Europa, senza dimenticare gli eventi sportivi, da sempre particolarmente cari ai montecatinesi e parte integrante della storia e dell’identità cittadina.

Particolarmente apprezzata anche la presenza del professor Bruno Ialuna, appassionato studioso e conoscitore dell’arte, attualmente curatore della mostra “Giotto era il nonno di Banksy”, ospitata al MO.C.A. di Montecatini Terme.

Tra i partecipanti, Massimo Morini, già consigliere comunale e da sempre vicino alle iniziative culturali della città, al cui sviluppo ha contribuito anche in occasione dell’organizzazione dei Mondiali di Ciclismo del 2013.

Presente inoltre Alessandro Bracali, in rappresentanza dell’associazione Incanto Liberty, impegnata nella valorizzazione dell’identità storica, artistica e architettonica di Montecatini Terme.

All’inaugurazione è intervenuto anche il dottor Roberto Doretti, in rappresentanza dell’Accademia Italiana della Cucina, a testimonianza dell’interesse e della partecipazione delle realtà associative e culturali del territorio.

La mostra ha assunto un significato particolare grazie alla prestigiosa cornice dello storico Stabilimento Tettuccio, uno dei simboli più rappresentativi della città e del suo straordinario patrimonio termale.

Un connubio tra arte contemporanea e patrimonio storico che conferma quanto questi luoghi possano continuare a rappresentare un punto di riferimento per la vita culturale e sociale di Montecatini Terme.

Un particolare apprezzamento a Renzo Borrelli e all’associazione ProMoTerr, per l’ospitalità e l’attenzione riservata alle iniziative capaci di valorizzare il patrimonio artistico e culturale cittadino.

La mostra resterà aperta fino al 30 ottobre 2026, con ingresso libero. L’artista si rende disponibile anche per visite guidate su appuntamento, offrendo ai visitatori l’opportunità di conoscere più da vicino le sue opere e il percorso creativo che le ha ispirate.

Complimenti di cuore a Manuela Pastore per il talento, la sensibilità e il meritato successo di questa splendida iniziativa, che unisce arte, cultura e amore per Montecatini Terme.

Notizie correlate