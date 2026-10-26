Muore a trent'anni in un incidente con la moto

Un giovane di 30 anni è morto in un incidente stradale nella mattina di oggi, lunedì 26 ottobre. Era alla guida della sua moto a Carrara, quando si è scontrato con un'auto. Le cause sono ancora da chiarire.
I fatti sono avvenuti in via XX Settembre a Carrara poco dopo le 6.30. Le condizioni del motociclista sono parse gravi fin da subito, il giovane è spirato poco dopo nonostante l'arrivo dei sanitari inviati dal 118. Sono intervenute anche le forze dell'ordine per i rilievi del caso.
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