La Croce Rossa di Ponte a Egola inaugura una nuova ambulanza

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L'arrivo del mezzo sarà festeggiato per tutta la mattinata di sabato 7 novembre. Il presidente Micheli: "Ci permetterà di svolgere al meglio l’attività di soccorso sanitario"

Un nuovo veicolo al servizio dei cittadini in difficoltà, un'ambulanza nuova di zecca da festeggiare con un evento, sabato 7 Novembre a partire dalle 9:30, in piazza Spalletti Stellato a Ponte a Egola. La Croce Rossa festeggerà il nuovo arrivo per tutta la mattinata, tra discorsi e festeggiamenti. “Una grande soddisfazione riuscire a inaugurare una nuova ambulanza, acquistata grazie al lavoro dei nostri volontari e al contributo della Fondazione Cassa di Risparmio di San Miniato - ha dichiarato il presidente Paolo Micheli. - Un nuovo mezzo di emergenza ci permette di poter svolgere al meglio l’attività di soccorso sanitario sul territorio, ed è sempre una grande gioia festeggiare un nuovo mezzo con la gente di paese, che ci fa sentire in ogni momento la propria vicinanza”.

L’invito è quindi al 7 Novembre per tutti coloro che vogliono festeggiare insieme alla Croce Rossa di Ponte a Egola.

Fonte: Croce Rossa Italiana-Comitato di Ponte a Egola

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