Gli oli e i vini del 'Divin Boccaccio' conquistano premi nazionali e internazionali

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Le derrate alimentari, realizzate dai produttori dell’Associazione Terra di Valdelsa, rispondenti al protocollo produttivo del , stanno collezionando un riconoscimento dopo l'altro su scala nazionale e internazionale, accendendo i riflettori sulle produzioni di punta del comprensorio quali: l’olio extravergine d’oliva e il vino del territorio.

Tra le eccellenze premiate spicca l’olio di @Villa Humborg, insignito del prestigioso riconoscimento per la , mentre è in arrivo un ulteriore e imminente traguardo con l’olio di "l'orto sotto casa", che sarà insignito nella imminente prestigiosa cornice del . Sempre in ambito oleario è opportuno ricordare la prestigiosa medaglia d'oro riconosciuta al " " all'azienda Casa Pietraia sempre di Certaldo.

Non sono da meno le produzioni vitivinicole, dove i vini di " Villa il Pozzo" e de " Il Paluffo" hanno ottenuto importantissomi riconoscimenti internazionali, sul mercato belga con la vittoria della medaglia d'oro al CMB ( ) e su quello britannico, confermando la bontà del nuovo progetto di produzione di metodo classico da parte dell'azienda biologica il Paluffo che ha ricevuto un meraviglioso riconoscimento al .

Il momento di straordinaria visibilità ha generato un'intensa agenda di appuntamenti che a partire dai prossimi giorni, impegnerà le rappresentanze dell'associazione, invitate a partecipare a manifestazioni ed eventi enoturistici su scala nazionale.

Si tratta di occasioni imperdibili e di primario rilievo per promuovere ulteriormente l'intera filiera produttiva di Terra di Valdelsa e del progetto .

il direttivo dell'associazione fa sapere che:

"Proprio in virtù di questi insspettati ed emergenti impegni di rappresentanza e promozione nazionale, ci vediamo orgogliosamente costretti a riprogrammare la nostra manifestazione locale dedicata all’olio.

La scelta, ponderata ma necessaria, dettata anche dal proseguimento delle raccolte delle olive e con uno slittamento di produzione olearia,

consente di concentrare le energie sulle priorità del momento, dando il giusto risalto ai traguardi raggiunti e consolidando i successi ottenuti e le importanti relazioni commerciali.

Occorre quindi continuare a valorizzare con dedizione il merito del lavoro svolto quotidianamente dai produttori sul territorio, soprattutto fuori dei confini locali.

Auspichiamo oggi più che mai, che anche tutto il contesto istituzionale sia orgoglioso dei risultati ottenuti e consapevole del patrimonio produttivo del territorio, si adoperi affinché tutto questo ̀, ̀ "

Fonte: Terra di Valdelsa Aps - Ufficio Stampa

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