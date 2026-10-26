Pesante sconfitta a Roma per l'Use Computer Gross. Coach Valentino: "Occasione di crescita"

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Di buono dalla partita di Roma arriva la prova di Andrea Saccaggi, finalmente in campo per oltre venti minuti. Luca Valentino ringrazia i tifosi per il supporto

Partita difficile per L'Use Computer Gross: che la Tiber Roma sarebbe salita di intensità dopo l’avvio disastroso era facile prevederlo ma che l’Use Computer Gross, dopo i 7 punti nei primi dieci minuti, ne subisse 30, 26 e 23 nei restanti, forse nessuno lo avrebbe pensato. Invece è andata così, e stavolta per gli empolesi Roma è stata meno magica di due settimane fa.

Abbiamo perso in un campo veramente difficile - spiega coach Luca Valentino - contro una Tiber che ha disputato una partita molto fisica e meritato la vittoria.  Ci siamo calati perfettamente nella partita conducendo il primo quarto, reagendo dopo l'intervallo al rientro dei nostri avversari e cercando di restare in partita nonostante il grande carico di falli personali che avevamo”.

La somma dei piccoli errori individuali difensivi e offensivi - prosegue Valentino - ci ha condannati alla sconfitta ma credo che questa partita sia la più ghiotta occasione per entrare nel campionato con uno step di crescita in più. Sapersi sporcare le mani e sbucciarsi le ginocchia è fondamentale perché di partite di questo stampo ne troveremo tante in questo campionato”. Un’ultima battuta coach Luca Valentino la dedica ai tifosi. “Li voglio ringraziare - conclude - anche a Roma erano presenti e ci hanno sostenuto come sempre. Il loro tifo è importante per noi”.

Di buono dalla partita di Roma arriva la prova di Andrea Saccaggi, finalmente in campo per oltre venti minuti ed in doppia cifra grazie al 4/4 dall’arco. In attesa che trovi la condizione migliore (e magari qualche arbitro meni fiscale), un importante valore aggiunto per la squadra. E sabato si torna al pala Sammontana per un derby, avversaria la squadra fiorentina di Legnaia.

Fonte: Ufficio Stampa Use/Use Rosa

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