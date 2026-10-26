Proteste al liceo Marconi, Pd San Miniato: "Solidarietà agli studenti. Procedere con gli interventi"

"Il Partito Democratico di San Miniato esprime piena solidarietà e sostegno agli studenti e alle studentesse del Liceo Marconi, che con la mobilitazione di questi giorni hanno portato all’attenzione di tutti le difficoltà che vivono quotidianamente: classi sovraffollate, servizi igienici insufficienti e spazi inadeguati. Le loro richieste meritano ascolto e risposte concrete. La scuola deve essere un luogo dignitoso e accogliente, in cui il diritto allo studio sia garantito anche attraverso ambienti adeguati". Così in una nota l'unione comunale del Pd di San Miniato dopo le proteste degli studenti fuori dall'istituto a La Scala, in particolare riguardo alle criticità dell'edificio, chiedendo l'inizio dei lavori previsti sul plesso. Anche parte del personale si è unito in solidarietà ai giovani con un cartellone, mentre il sindaco Simone Giglioli ha espresso vicinanza facendo il punto sull'iter degli interventi presentati nei mesi scorsi dalla provincia di Pisa.

"La Provincia - continuano dal Pd - ha già compiuto un passo importante con l’acquisizione degli immobili destinati ad ampliare e riqualificare la sede del Marconi. Adesso è fondamentale procedere con gli interventi previsti, a partire dalla realizzazione delle nuove 5 aule e dei servizi igienici, rispettando il cronoprogramma definito e informando con trasparenza la comunità scolastica sull’avanzamento dei lavori. Come Partito Democratico di San Miniato, sosterremo questo percorso attraverso il dialogo e la collaborazione tra Comune, Provincia e scuola, affinché gli impegni assunti si traducano in risultati concreti nel più breve tempo possibile".

Poi viene aggiunto: "Agli studenti e alle studentesse diciamo che la loro voce conta. La mobilitazione di oggi deve essere un’occasione per rafforzare l’impegno comune e accelerare le risposte di cui il Marconi ha bisogno. Perché investire nella scuola significa investire nel futuro della nostra comunità".

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