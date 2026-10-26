Nuova rotatoria di viale Petrarca, il cantiere procede spedito

Per consentire le asfaltature, le lavorazioni saranno effettuate in notturna nei giorni 27, 28, 29 e 30 ottobre 2026 a partire dalla notte di martedì prossimo su mercoledì, dalle 21 alle 6
I lavori per la realizzazione della nuova rotatoria di viale Petrarca, all'incrocio con via Carrucci e via Cimarosa, nei pressi del ponte di Pontorme, stanno procedendo spediti e si concluderanno entro l’inverno 2026.
Un intervento da 170mila euro, di cui 60mila giungono con un finanziamento della Regione Toscana e il resto da risorse proprie del Comune.
LO STATO DI AVANZAMENTO DEL CANTIERE – Attualmente sono stati realizzati l’85% dei lavori su quelli previsti. La fine dei lavori principali è attesa per fine mese di ottobre, mentre le finiture e opere accessorie nella prima decade di novembre.
Il prossimo step riguarda l’intervento di fresatura della pavimentazione attuale, ripristinare il sottofondo ove necessario e realizzare il nuovo tappeto d'usura utilizzando l'ordinanza di viabilità temporanea n. 500/2026 attualmente vigente fino al 31 ottobre 2026 e oggetto di successiva proroga fino alla prima decade di novembre.
I lavori di asfaltatura si svolgeranno su quattro notti a partire da quella di martedì 27 su mercoledì 28 ottobre 2026, dalle 21 alle 6, proprio per arrecare meno disagi possibili.
VIABILITÀ – L’ordinanza n.500 dispone in viale Francesco Petrarca SS67 in base allo stato di avanzamento dei lavori e all'area di cantiere di volta in volta necessaria, l’istituzione del senso unico alternato, regolato da movieri o da impianto semaforico, lungo viale Francesco Petrarca.
Mentre in via Jacopo Carrucci e via Domenico Cimarosa (limitatamente alle effettive esigenze operative e a salvaguardia della sicurezza) sarà istituito il divieto di transito, da attuarsi in via flessibile e dinamica esclusivamente per le fasi lavorative che lo rendano strettamente necessario. Quanto sopra sarà applicato per le lavorazioni in notturna già indicate.
Durante i periodi di effettiva chiusura stradale, la ditta esecutrice dovrà in ogni caso garantire, compatibilmente con l'andamento delle lavorazioni e in condizioni di totale sicurezza, l'accesso e l'uscita ai veicoli dei residenti e ai proprietari/fruitori di passi carrabili e autorimesse situati all'interno dei tratti stradali interessati.
Le disposizioni in vigore non verranno applicate ai mezzi in servizio di emergenza e soccorso relativamente ad interventi da effettuarsi all'interno dell'area interdetta
La mancata osservanza degli obblighi e dei divieti disposti sarà punita ai sensi del Codice della Strada.
Fonte: Comune di Empoli - Ufficio Stampa
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