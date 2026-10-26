Salute in onda: nasce MiseMED, il Centro medico diagnostico della Misericordia di Empoli

Dal primo giugno 2026 il Centro medico diagnostico della Misericordia di Empoli ha una nuova sede in via delle Fiascaie. Per presentarlo è nata MiseMED, la salute in onda, una rubrica dedicata alla salute e alla prevenzione su Radio Lady. Alla prima puntata hanno partecipato la coordinatrice generale Margherita Tocci, la direttrice sanitaria Gloria Giustarini e Sandro Santini, direttore della diagnostica strumentale.

La Misericordia aveva già un ambulatorio nella sede storica di via Cavour. Il nuovo centro amplia la parte specialistica e aggiunge la diagnostica per immagini, con risonanza magnetica, TAC, radiografia ed ecografia. Ci sono nove ambulatori, una piccola sala per la chirurgia ambulatoriale e più di 50 professionisti. Tocci spiega l'origine del nome: "Mise come Misericordia, Med come medica: la medicina e la Misericordia che si uniscono."

Le specialità sono molte, ad esempio: cardiologia, ginecologia, senologia, endocrinologia, geriatria, urologia, ortopedia, medicina sportiva e molte altre, con visite agonistiche e non agonistiche. Nella sala chirurgica si possono fare biopsie mammarie e asportazioni di lesioni della pelle, anche nell’ambito della prevenzione del melanoma. Giustarini spiega: "La mia ambizione è mettere in rete una serie di specialisti qualificati, per offrire alle persone che si presentano da noi una presa in carico e un percorso già facilitato. Rispetto all’ambulatorio precedente ci aiuta molto la presenza della diagnostica."

Le macchine sono di ultima generazione. Con l’aiuto dell’intelligenza artificiale, una risonanza magnetica whole body, che fino a pochi anni fa richiedeva un’ora e venti, oggi si fa in 25 minuti. Santini però tiene a sottolineare un altro aspetto: "Questa velocità non la sfrutteremo per fare più esami, ma soprattutto per avere più tempo per parlare con il paziente, perché il paziente ha bisogno di tempo e di essere ascoltato."

Al centro si accede per telefono o dal sito, con la ricetta elettronica del Servizio sanitario nazionale o tramite le principali compagnie assicurative del territorio. Dopo ottobre, il mese rosa della prevenzione dei tumori femminili, a novembre MiseMED lancerà una campagna sullo screening del diabete. Sarà anche il tema della prossima puntata su Radio Lady, il 3 novembre.

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