Samuele Rossi domina lo scherma a Montecatini: Empoli Fencing Club ancora protagonista

Ancora una volta l'Empoli Fencing Club si è meesso in evidenza. Nel fine settimana del 17 e 18 ottobre, a Montecatini Terme, si è disputata la prima prova interregionale di spada Toscana-Liguria, appuntamento che ha aperto la stagione agonistica e che ha visto in pedana otto atleti del club empolese diretto dal maestro Agostino Gerra. Il giovane spadista Samuele Rossi ha vinto la gara Allievi alla prima prova interregionale, superando oltre 40 avversari. Sesto posto con medaglia per Camilo Utreras tra i Cadetti-Juniores.

Il sabato era dedicato alla categoria Cadetti-Juniores, dove si è messo in grande evidenza Camilo Utreras: arrivato fino alla finale a otto, ha ceduto soltanto nell'assalto che valeva l'ingresso tra i migliori quattro, chiudendo al sesto posto e salendo sul podio con la medaglia al collo. Un risultato di grande valore in una categoria di alto livello. In pedana anche l'esordiente Lucrezia Belli, al debutto in questa categoria: per lei un'esperienza preziosa per prendere le misure di un livello di gara più alto.

Il risultato più eclatante del weekend arriva però domenica, nella categoria Allievi: Samuele Rossi ha vinto la competizione in modo netto, salendo sul gradino più alto del podio e lasciandosi alle spalle oltre quaranta avversari. Una prestazione di forza, sicurezza e maturità tattica che conferma Rossi come uno dei talenti più solidi del panorama giovanile della spada. Nella stessa gara, buon percorso anche per Simone Bottiglieri, che ha superato il primo turno di eliminazione diretta.

Ottima la prova di Alessandro Celentano, che ha sfiorato l'ingresso tra i migliori otto, fermandosi proprio nell'assalto che valeva la finale. Nella categoria Allieve, buona prestazione di Ginevra Barbalace, uscita al secondo turno di eliminazione diretta. Un pizzico sotto tono rispetto alle loro reali capacità Camilla Santalucia e Mia Giotti, fermate entrambe alla prima diretta: una giornata storta che non cancella il lavoro fatto e che servirà da stimolo per le prossime prove.

"Sono molto soddisfatto del gruppo", commenta il Maestro Gerra. "Samuele ha dimostrato ancora una volta carattere e qualità, e Camilo ha disputato una gara di grande spessore tra i più grandi. Ma la cosa che mi rende più orgoglioso è vedere tutti i ragazzi crescere gara dopo gara. Chi oggi è uscito prima del previsto ha tutte le carte in regola per rifarsi già dalla prossima prova".

Un ringraziamento speciale va ai genitori dei ragazzi, che sono rimasti a seguire le competizioni per tutta la durata delle gare, sostenendo gli atleti con passione e pazienza: il loro supporto è parte fondamentale di questi risultati. L'Empoli Fencing Club torna così da Montecatini con una vittoria di prestigio, una medaglia tra i Cadetti-Juniores e tante indicazioni positive, a conferma del lavoro svolto quotidianamente in palestra. Il club guarda ora ai prossimi appuntamenti del circuito regionale e nazionale.

Fonte: Ufficio Stampa

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