Turismo, l'Unione dei Comuni Empolese Valdelsa lancia un sondaggio per un nuovo brand territoriale

Continua il percorso di rinnovamento della Comunità d’Ambito dell’Empolese Valdelsa e Montalbano. Dopo la costituzione della Consulta del turismo e la prima riunione dell’organo consultivo agli inizi di ottobre, quando sono state definite le prime linee guida, adesso è la volta del sondaggio, già annunciato proprio nella prima riunione.

“L'obiettivo della nostra Unione dei Comuni è fare squadra per valorizzare le identità di ciascuna comunità e costruire insieme una visione turistica più forte e riconoscibile - afferma Daniele Vanni, sindaco delegato alla cultura e il turismo per l’Unione dei Comuni Empolese Valdelsa. Per questo è fondamentale aprire il percorso agli operatori del settore, ascoltare chi vive il turismo ogni giorno e coinvolgerlo nelle scelte strategiche. Solo attraverso il confronto e la partecipazione possiamo costruire un brand autentico, condiviso e capace di raccontare al meglio le potenzialità dell’Empolese Valdelsa e del Montalbano”.

Il sondaggio è riservato e rivolto agli operatori del settore turistico individuati dalla Legge Regionale 61/2024, cioè le strutture ricettive, gli agriturismi, le guide turistiche e ambientali, le agenzie di viaggio.

L’indagine si articola in tre proposte, elaborate sulla base di un’attenta analisi territoriale per tre possibili nuove versioni del brand territoriale.

Le risposte da parte degli addetti ai lavori aiuteranno l’Unione dei Comuni Empolese Valdelsa a comprendere meglio le nuove tendenze del turismo globale, nell’ottica di un aggiornamento dell’immagine e della campagna di comunicazione del territorio.

Per partecipare al sondaggio è necessario andare su https://tinyurl.com/39yr6uz4; c’è tempo fino a domenica 8 novembre.

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