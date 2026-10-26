Turismo, l'Unione dei Comuni Empolese Valdelsa lancia un sondaggio per un nuovo brand territoriale

Attualità Empolese Valdelsa
Condividi su:
Leggi su mobile

È rivolto agli operatori di settore. Per rispondere c’è tempo fino all’8 novembre

Continua il percorso di rinnovamento della Comunità d’Ambito dell’Empolese Valdelsa e Montalbano. Dopo la costituzione della Consulta del turismo e la prima riunione dell’organo consultivo agli inizi di ottobre, quando sono state definite le prime linee guida, adesso è la volta del sondaggio, già annunciato proprio nella prima riunione.

“L'obiettivo della nostra Unione dei Comuni è fare squadra per valorizzare le identità di ciascuna comunità e costruire insieme una visione turistica più forte e riconoscibile - afferma Daniele Vanni, sindaco delegato alla cultura e il turismo per l’Unione dei Comuni Empolese Valdelsa. Per questo è fondamentale aprire il percorso agli operatori del settore, ascoltare chi vive il turismo ogni giorno e coinvolgerlo nelle scelte strategiche. Solo attraverso il confronto e la partecipazione possiamo costruire un brand autentico, condiviso e capace di raccontare al meglio le potenzialità dell’Empolese Valdelsa e del Montalbano”.

Il sondaggio è riservato e rivolto agli operatori del settore turistico individuati dalla Legge Regionale 61/2024, cioè le strutture ricettive, gli agriturismi, le guide turistiche e ambientali, le agenzie di viaggio.

L’indagine si articola in tre proposte, elaborate sulla base di un’attenta analisi territoriale per tre possibili nuove versioni del brand territoriale.

Le risposte da parte degli addetti ai lavori aiuteranno l’Unione dei Comuni Empolese Valdelsa a comprendere meglio le nuove tendenze del turismo globale, nell’ottica di un aggiornamento dell’immagine e della campagna di comunicazione del territorio.

Per partecipare al sondaggio è necessario andare su https://tinyurl.com/39yr6uz4; c’è tempo fino a domenica 8 novembre.

Notizie correlate

Empoli
Attualità
21 Ottobre 2026

Anche a Empoli studenti in piazza contro il caro-vita: manifestazione sabato 24 ottobre

"Generazione senza futuro". È con questo slogan, che sta circolando su un volantino in queste ore su social e chat, che gli studenti empolesi si uniscono alle manifestazioni contro il [...]

Empolese Valdelsa
Attualità
16 Ottobre 2026

Nati per Leggere, tredici biblioteche della Rete REA.Net insieme per la lettura nei primi anni di vita

Torna nelle biblioteche della Rete REA.Net “Nati per Leggere”, il programma nazionale che promuove la lettura ad alta voce in famiglia fin dalla nascita. Per l’edizione 2026 il progetto riunisce [...]

Firenze
Attualità
15 Ottobre 2026

Torna la raccolta alimentare Unicoop Firenze in 146 punti vendita

Sabato 17 ottobre 2026 si tiene la seconda raccolta alimentare dell’anno, un appuntamento promosso da Unicoop Firenze insieme alla Fondazione Il Cuore si scioglie e in collaborazione con Caritas Toscana [...]



Tutte le notizie di Empolese Valdelsa

<< Indietro

torna a inizio pagina