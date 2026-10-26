Tutti i vincitori del concorso fotografico di Salamarzana 2026

Sono in molti ad aver presentato i loro scatti. Ecco i nomi del podio. Il presidente Marco Zucchi desidera rivolgere un ringraziamento a coloro che hanno contribuito alla realizzazione della manifestazione
Con la premiazione del Concorso Fotografico, si conclude ufficialmente la diciassettesima edizione di Salamarzana 2026, un appuntamento che ancora una volta ha saputo regalare emozioni, partecipazione e momenti di grande suggestione, valorizzando la storia, la cultura e le tradizioni del territorio. Ecco i nomi dei premiati: a vincere è Roberto Franchi con "Fino a quando vorrai (io ci sarò)"; al secondo posto Alessio Lazzeretti con "La danza nel fuoco"; al terzo Marzia Rimoldi con "Nulla di ciò che appare è come sembra"; infine menzione per Gregorio Ferrettini con "Ascoltiamo il mondo".
A nome dell’associazione Amici del Centro Storico, il presidente Marco Zucchi desidera rivolgere un sentito ringraziamento a tutti coloro che hanno contribuito alla realizzazione della manifestazione: volontari, collaboratori, partecipanti, visitatori, sponsor e tutte le realtà che, con il proprio impegno e la propria disponibilità, hanno reso possibile anche quest’anno il successo dell’iniziativa.
Gli organizzatori rivolgono un ringraziamento particolare al Fotoclub, nella persona del presidente Luca Agrestini: grazie all’esperienza trentennale maturata nel campo della fotografia e al contributo di una giuria di qualità, è stato possibile esaminare gli scatti presentati dai concorrenti e individuare le fotografie vincitrici, premiando la capacità di raccontare Salamarzana attraverso immagini originali e suggestive.
A rendere ancora più significativa la premiazione è stato l’intervento dell’architetto Enrico Daddi, che ha illustrato ciascuna fotografia con grande accuratezza e attenzione ai dettagli, mettendone in risalto le peculiarità, gli elementi distintivi e le caratteristiche che la rendono unica.
"Sono molto soddisfatto del risultato di questa diciassettesima edizione di Salamarzana, una manifestazione che rappresenta un’importante occasione per valorizzare la storia, la cultura e le tradizioni del nostro territorio", dichiara l’assessore alla Cultura Alberto Cafaro. "Salamarzana è il frutto di un lavoro condiviso, reso possibile dall’impegno dei volontari dell’associazione Amici del Centro Storico e dalla collaborazione di tante persone e realtà del territorio. Con il Concorso, si registra anche il contributo dell'arte della fotografia, che impreziosisce l'evento e ci consente di riviverlo attraverso lo sguardo unico e irripetibile del fotografo. A tutti va il mio ringraziamento per la passione e la dedizione con cui contribuiscono a mantenere viva questa iniziativa".
Per gli Amici del Centro Storico, appunto, il lavoro non si ferma qui. I volontari sono già all’opera per preparare la prossima edizione, con nuove idee, entusiasmo e la volontà di rendere Salamarzana ancora più bella, coinvolgente e capace di richiamare un pubblico sempre più ampio.
Filippo Bernardeschi
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