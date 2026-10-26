Use Rosa Scotti, Gatti: "Essere in questo gruppo è bello"

Imbattuta e, di conseguenza, al comando solitario della classifica dopo quattro giornate. E’ un altro inizio settimana piacevole, quello dell’Use Rosa Scotti. Un lunedì da trascorrere in assoluta serenità dopo la travolgente vittoria di sabato scorso con Umbertide. E’ bene godersela perché, alla ripresa, c’è da guardare a sabato prossimo ed alla trasferta di San Giovanni Valdarno, primo vero test esterno d’alta classifica delle biancorosse.

Con Laura Gatti, una delle nuove arrivate di questa stagione, si comincia dalla bella vittoria di sabato. “Sapevamo che con Umbertide sarebbe stata una partita molto difficile – spiega – e per questo durante la settimana l’abbiamo preparata bene riempiendo la borraccia con l’energia giusta e il più 33 lo dimostra. Ci sono stati un paio di momenti di calo ma siamo rimaste sempre lì con la testa arrivando così ad una meritata vittoria”. E questo quattro su quattro? “Siamo partite molto bene ma guardare ora la classifica non è certo la cosa più importante visto che il campionato è lungo e dobbiamo affrontare squadre forti. Già sabato a San Giovanni sarà una partita molto difficile che prepareremo nel migliore dei modi. Per questo ora la cosa che conta è rimanere concentrate senza guardare più di tanto la classifica”. La pivot bresciana chiude con una considerazione personale. “Sono contenta di aver scelto Empoli. Alcune compagne le conoscevo bene mentre con le altre avevo giocato contro. Mi trovo molto bene in questo gruppo e sono soddisfatta della scelta che ho fatto”.

Fonte: Use Basket - Ufficio stampa

Notizie correlate