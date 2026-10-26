Nel sorriso di Valeria, l'associazione dedicata alla giovane assegnerà 36 borse di studio

Attualità San Miniato
Condividi su:
Leggi su mobile

Scomparsa prematuramente nel 2006, Valeria era nata nel 1977 a Sonnino. Tra qualche giorno verranno comunicate le graduatorie dei vincitori per le borse di studio assegnate dall'associazione

L'Associazione Nel sorriso di Valeria si incontrerà, con soci e sostenitori, a San Miniato Basso sabato 21 novembre in occasione del ventesimo anniversario di Valeria. Giovane laureata scomparsa prematuramente nel 2006, Valeria era nata nel 1977 a Sonnino. Aveva compiuto studi classici presso il liceo "Virgilio" di Empoli. Laureata in Giurisprudenza all'Università di Pisa, era stata tirocinante per l'abilitazione alla professione notarile e forense. All'evento in suo ricordo, oltre ai partecipanti toscani e di altre regioni, come ogni anno ci sarà una folta rappresentanza, anche istituzionale, da Sonnino, città stretta con San Miniato da un Patto di Amicizia ultradecennale promosso e sostenuto proprio dall'associazione.

Alle 11:30, nella Chiesa della Trasfigurazione, verrà celebrata, dal vescovo Giovanni Paccosi col proposto Don Fabrizio Orsini, la Santa Messa in memoria di Valeria e di tanti altri ragazzi che ci hanno lasciato prematuramente. All'organo il Maestro Carlo Fermalvento, compagno di scuola di Valeria. Seguirà alle 13:00 l'agape conviviale presso l'Hotel Villa Sonnino. Per info e prenotazioni, come indicato in locandina, 338.8888851. Tra qualche giorno verranno comunicate le graduatorie dei vincitori delle 36 borse di studio messe a concorso, ogni anno, dall'associazione per studenti delle scuole superiori e universitari.

Ringraziamenti

Donata Vallarsa; Lucio Tramentozzi; per rinnovi adozioni scolastiche (Francesca Acciaioli, Patrizia e Gabriele Franci; Vittorio Di Lella; Viola Fioravanti; Amedeo Altobelli; Misericordia di SMB); Famiglia di Augusto Ruperti (in suo ricordo); Partecipanti incontro in ricordo di Katiuscia Mariani; Alessandra Iacovacci e Francesco Falcone (per il Battesimo della figlia Camilla); Rossano Rosi (per borse di studio e Progetto scolastico); Giovanni Perrucci (in ricordo del Fratello Peppino); Silvana Cardosi (in ricordo del marito Francesco Tortora).

Notizie correlate

San Miniato
Attualità
26 Ottobre 2026

Arte urbana e rigenerazione: inaugurato a Balconevisi il murale 'Il viaggio di Bacco'

Una grande cornice di cittadini, visitatori e famiglie ha celebrato, a Balconevisi, l'inaugurazione ufficiale di 'Il viaggio di Bacco', la nuova imponente opera di Street Art firmata dall'artista Alessandra Carloni. [...]

San Miniato
Attualità
23 Ottobre 2026

Cultura, Patrizia Giunti ospite del Rotary San Miniato

Giovedì 22 ottobre il Rotary Club di San Miniato ha incontrato presso il Ristorante Pepe Nero la Professoressa Patrizia Giunti, Presidente della Fondazione Giorgio La Pira e titolare della cattedra [...]

San Miniato
Attualità
23 Ottobre 2026

San Miniato celebra la Giornata dell'Unità Nazionale e delle Forze Armate

Mercoledì 4 novembre 2026 il Comune di San Miniato celebra, come ogni anno, la Giornata dell'Unità Nazionale e delle Forze Armate. Il programma è denso di iniziative commemorative e attraverserà [...]



Tutte le notizie di San Miniato

<< Indietro

torna a inizio pagina