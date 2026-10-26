Nel sorriso di Valeria, l'associazione dedicata alla giovane assegnerà 36 borse di studio

L'Associazione Nel sorriso di Valeria si incontrerà, con soci e sostenitori, a San Miniato Basso sabato 21 novembre in occasione del ventesimo anniversario di Valeria. Giovane laureata scomparsa prematuramente nel 2006, Valeria era nata nel 1977 a Sonnino. Aveva compiuto studi classici presso il liceo "Virgilio" di Empoli. Laureata in Giurisprudenza all'Università di Pisa, era stata tirocinante per l'abilitazione alla professione notarile e forense. All'evento in suo ricordo, oltre ai partecipanti toscani e di altre regioni, come ogni anno ci sarà una folta rappresentanza, anche istituzionale, da Sonnino, città stretta con San Miniato da un Patto di Amicizia ultradecennale promosso e sostenuto proprio dall'associazione.

Alle 11:30, nella Chiesa della Trasfigurazione, verrà celebrata, dal vescovo Giovanni Paccosi col proposto Don Fabrizio Orsini, la Santa Messa in memoria di Valeria e di tanti altri ragazzi che ci hanno lasciato prematuramente. All'organo il Maestro Carlo Fermalvento, compagno di scuola di Valeria. Seguirà alle 13:00 l'agape conviviale presso l'Hotel Villa Sonnino. Per info e prenotazioni, come indicato in locandina, 338.8888851. Tra qualche giorno verranno comunicate le graduatorie dei vincitori delle 36 borse di studio messe a concorso, ogni anno, dall'associazione per studenti delle scuole superiori e universitari.

Ringraziamenti

Donata Vallarsa; Lucio Tramentozzi; per rinnovi adozioni scolastiche (Francesca Acciaioli, Patrizia e Gabriele Franci; Vittorio Di Lella; Viola Fioravanti; Amedeo Altobelli; Misericordia di SMB); Famiglia di Augusto Ruperti (in suo ricordo); Partecipanti incontro in ricordo di Katiuscia Mariani; Alessandra Iacovacci e Francesco Falcone (per il Battesimo della figlia Camilla); Rossano Rosi (per borse di studio e Progetto scolastico); Giovanni Perrucci (in ricordo del Fratello Peppino); Silvana Cardosi (in ricordo del marito Francesco Tortora).

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