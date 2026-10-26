"Una 'Spoon River' della fabbrica": Viola Ardone al PremioPozzalePodcast racconta 'L'ultimo operaio' di Niccolò Zancan

È online su Youtube (al link https://youtu.be/7TmcgZz0xVo) e sui canali social del Comune di Empoli la prima puntata del nuovo corso del PremioPozzalePodcast, il videopodcast in tre puntate a cura dell'Ufficio Stampa del Comune di Empoli, del Premio Pozzale-Luigi Russo e della biblioteca comunale 'Renato Fucini' di Empoli per sviscerare e raccontare i tre libri premiati nella 73esima edizione del premio letterario empolese.

Quest'anno la formula si aggiorna, con la presenza in collegamento dei membri della Giuria che hanno proposto il libro risultato poi vincitore. Il primo episodio affronta 'L'ultimo operaio' di Niccolò Zancan (Einaudi), il 'canto finale della grande fabbrica' di Mirafiori, visto con gli occhi di chi vive e sopravvive allo smantellamento dello storico sito produttivo Fiat.

A parlarne è Viola Ardone, scrittrice e insegnante che ha proposto L'ultimo operaio in giuria. Autrice di romanzi come 'Il treno dei bambini', 'Olivia Denaro' e 'Grande Meraviglia', Ardone nel 2024 è stata premiata proprio con il Pozzale-Luigi Russo.

LA 'SPOON RIVER' DELLA FABBRICA - L'ultimo operaio, nelle parole di Ardone, è "una sorta di Spoon River della fabbrica, dove le voci degli operai appaiono su un ideale scenario nudo, in una fabbrica disabitata, vuota e silenziosa. Raccontano una grande storia attraverso delle individualità. Il professor Barbero diceva 'la lotta di classe è finita perché l'hanno vinta i ricchi', potrebbe essere un ottimo sottotitolo per spiegare le sorti della vicenda di Mirafiori".

Il libro ha "un impianto molto teatrale, in alcuni luoghi anche poetico, anche se Zancan ha fatto il suo lavoro di giornalista e quindi ha trovato un linguaggio terzo per raccontare qualcosa di molto aspro".

Il tema del lavoro viene eviscerato secondo un aspetto significativo, ovvero il passato e il presente della classe operaia: "Questo libro ha l'unicità di raccontare cos'era la classe operaia, un gruppo compatto che provava un senso di appartenenza nei confronti della fabbrica, un luogo duro dove dover sempre contrattare i propri diritti, ma anche un luogo-famiglia, per il quale si provava un grande senso di orgoglio e appartenenza per un lavoro ben fatto".

I PROSSIMI APPUNTAMENTI - Nella seconda puntata del PremioPozzalePodcast Carlo Greppi, storico, scrittore, direttore scientifico del festival di storia contemporanea /contè.sto/, parlerà di un altro libro della terzina vincitrice del Pozzale: 'L'idiota di famiglia' di Dario Ferrari.

LA SELEZIONE DEI LETTORI E LA CERIMONIA DI PREMIAZIONE - Anche quest'anno è possibile esprimere il proprio voto tramite il sito ufficiale del Premio Pozzale (https://www.premiopozzale.it/giuria_popolare.asp), dove sarà possibile anche scrivere la propria recensione; è possibile esprimere il proprio voto di persona nella biblioteca comunale 'Renato Fucini' (via Cavour, 36) e nelle librerie cittadine:

- Libreria Mondadori, via Ridolfi 116

- Libreria NessunDove, Piazza Farinata degli Uberti 18

- Libreria Rinascita, Via Ridolfi 53 e Centro*Empoli, Via R. Sanzio 199

In libreria ci sarà uno sconto per i libri vincitori, riconoscibili grazie alla fascetta speciale del Premio Pozzale.

Il voto della Giuria Popolare si conclude il 15 novembre 2026. La cerimonia di premiazione alla presenza degli autori è in programma per sabato 21 novembre 2026, come di consueto nella Sala Maggiore della biblioteca comunale.

Fonte: Comune di Empoli - Ufficio Stampa

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