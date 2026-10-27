Aggiungere il nome di Bagno a Ripoli al casello Firenze sud, la richiesta del Comune

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Il sindaco Pignotti scrive ai vertici di Autostrade: "Dimostrerebbe un'attenzione concreta al territorio su cui è effettivamente ubicato"

Modificare la denominazione del casello autostradale Firenze sud introducendo anche il nome di Bagno a Ripoli. È la richiesta lanciata dal Comune di Bagno a Ripoli ad Autostrade per lItalia, con una lettera inviata dal sindaco Francesco Pignotti ai vertici della società. La proposta dell’amministrazione ripolese è quella di adottare la dicitura 'Firenze sudBagno a Ripoli', mantenendo il riferimento ormai consolidato per gli automobilisti alla città capoluogo e affiancandogli quello del territorio in cui il casello è effettivamente situato, così come il piazzale di stazione, la barriera e gli edifici a servizio del casello stesso.

Una richiesta che nasce dalla volontà di dare il giusto riconoscimento a un Comune e a un territorio che negli ultimi anni hanno contribuito in modo significativo alla realizzazione di uninfrastruttura strategica come la terza corsia dellA1. E dalla consapevolezza che il nome sulle indicazioni di una direttrice percorsa ogni giorno da migliaia di cittadini rappresenta un importante elemento di visibilità e riconoscibilità. La proposta, viene argomentato nella missiva indirizzata ad Aspi, si basa su precedenti già presenti sulla rete autostradale italiana, dove diverse denominazioni sono state aggiornate per integrare riferimenti territoriali più ampi e rappresentativi. È il caso dei caselli 'Anagni-Fiuggi Terme', ad esempio, o dei caselli 'Pontecorvo-Castrocielo' e 'Terre di Canossa-Campegine', solo per citarne alcuni.

"Chiediamo ad Autostrade – spiega il sindaco Pignottidi individuare insieme a tutti gli enti competenti una soluzione che garantisca la continuità per gli utenti e valorizzi al tempo stesso il territorio comunale". L’amministrazione si è dichiarata disponibile ad avviare un confronto tecnico con Autostrade per valutare la fattibilità della proposta, le eventuali modifiche alla segnaletica e le procedure necessarie. E si è resa disponibile a valutare un’eventuale partecipazione agli oneri connessi agli interventi necessari per procedere con l’integrazione della denominazione.

"Il nostro comune – aggiunge il primo cittadino - è una realtà importante alle porte di Firenze, conta un tessuto economico e produttivo significativo, distretti industriali in crescita e infrastrutture in via di sviluppo. È la porta d’accesso al Chianti, ospita il Viola Park e si prepara a essere interessato da un ulteriore cambiamento strategico con l’arrivo della tramvia".

L’aggiunta del nome di Bagno a Ripoli alla denominazione del casello autostradale, per il sindaco Pignotti, "sarebbe un giusto riconoscimento al ruolo che Bagno a Ripoli svolge nell’area metropolitana fiorentina, ma soprattutto al contributo che la comunità ripolese ha dato alla realizzazione di un’opera fondamentale per la mobilità come la terza corsia, affrontando anche i disagi legati ai lavori e alla trasformazione della viabilità".

Fonte: Comune di Bagno a Ripoli - Ufficio stampa

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