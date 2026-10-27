Alta velocità Bologna-Firenze, problemi tecnici: ritardi fino a 30 minuti

Ritardi fino a 30 minuti per i treni dell'Alta velocità diretti a sud sulla linea Bologna-Firenze a causa di un inconveniente tecnico registrato nella mattinata di martedì 27 ottobre.

Secondo quanto comunicato da Rfi sul proprio sito, il problema riguarda un impianto di circolazione nel tratto compreso tra San Pellegrino e San Piero a Sieve, al confine tra Emilia-Romagna e Toscana.

Per consentire la gestione della circolazione, alcuni treni Av possono essere instradati sulla linea convenzionale, con conseguente aumento dei tempi di percorrenza.

L'inconveniente è stato segnalato a partire dalle 8.15. I tecnici di Fs sono al lavoro per risolvere il problema e ripristinare la regolare circolazione ferroviaria.

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